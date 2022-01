Santiago Segura manda un cariñoso mensaje a su amigo Antonio Resines, ingresado por covid

Santiago Segura ha mostrado su preocupación por su amigo Antonio Resines, que se encuentra "estable", pero en la UCI, tras contagiarse de la covid-19. El cómico y director de Padre no hay más que uno ha utilizado sus perfiles sociales para pedir a todos sus seguidores que manden toda su energía e incluso digan una oración para que el intérprete de Los Serrano se recupere lo antes posible. "No sé si pediros que recéis por él (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en él de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos", ha solicitado el humorista en su perfil junto a una foto de Resines, añadiendo que de alguna forma siente que le va a llegar una oleada de deseos que se van a convertir en "fuerza sanadora".

El que fuera ganador del Goya a mejor actor revelación en 1995 por El día de la bestia también ha explicado que si Resines leyera todo lo que ha puesto en su perfil mostrando su preocupación en este momento seguramente se reiría de él. Pero no solo eso, Santiago no ha querido dejar pasar esta ocasión para halagar a su gran amigo y compañero Antonio, resaltando la personalidad que tiene. "Es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle", ha escrito Segura, añadiendo que el intérprete es alguien que transmite cercanía y genera buen rollo.

El también productor y guionista ha explicado, además, que es un placer trabajar con el actor porque es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. "Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr", ha escrito también Santiago en el texto en el que quiere mandar ánimo a su amigo, quien todavía continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) a consecuencia de la neumonía bilateral provocada por el coronavirus.

Antonio y Santiago mantienen una relación de amistad desde hace más de veinte años, pero además, este diciembre de 2021 habían iniciado la producción de Padre no hay más que uno 3, la tercera entrega de la exitosa comedia familiar que dirige y protagoniza Segura, que cuenta con Resines en el papel del abuelo. La cinta arrancó su rodaje en la Plaza Mayor y se desarrollará durante las próximas semanas en diferentes localizaciones de la provincia de Madrid.

