Elena Furiase, 'harta' de que traten de enfrentarla con su prima Alba Flores por el legado de su abuela

La familia Flores está muy unida, y reacciona siempre que alguien insinúa lo contrario. Ha sido el caso de Elena Furiase, que ha respondido ante las publicaciones que aseguraban que se ha enfrentado con su prima Alba Flores por el legado de su abuela, Lola Flores, que falleció en 1995, pero que sigue tan presente en la cultura popular como antes de su muerte. "Harta estoy de este tipo de titulares falsos y absurdos, que luego entras en la noticia y no tiene nada que ver", ha escrito la actriz, que está esperando su segundo hijo fruto de su relación con Gonzalo Sierra. "¡No busquéis el drama donde no lo hay, ni lo ha habido jamás! Solo buscáis el escándalo, panda de embusteros", ha añadido la intérprete, que se lleva solo dos años con su compañera de profesión, con la que tiene una fantástica relación.

Elena Furiase y su prima tienen se llevan tan bien que la actriz de La casa de papel incluso pronunció un discurso durante la boda de la actriz con Gonzalo Sierra y es también la madrina del pequeño Noah, el primer hijo de la pareja. "Me han elegido y estoy feliz descubriendo también un mundo nuevo. Es el primer niño de la siguiente generación", aseguraba la intérprete de Vis a vis, muy emocionada cuando se conoció la noticia. En la última aparición de alfombra roja de Alba, que fue premiada por la Unión de Actores por su trabajo en el teatro con Shock 2, la hija de Antonio Flores bromeó con que su prima está llevando muy bien el embarazo y, aunque asegura estar más cansada, "no para de trabajar". "Estamos contentísimas. También es más cansado porque a la vez que cría uno...", comentó.

Precisamente durante esta última aparición le preguntaron a Alba si ella se sentiría preparada para interpretar a su abuela, Lola Flores, que acaba de volver a protagonizar titulares después de que se estrenara la serie documental que ha preparado Movistar+ y para cuyo estreno estuvo presente toda la familia. "No me atrevería, y a parte creo que yo no soy buen casting porque tengo otra energía diferente. Yo si fuese una directora de casting yo a mí misma no me cogería. Yo creo que ahora, la que más sabe y la que más la ha mamado es mi tía Lolita, ahora mismo todos decimos que es la que más se parece, también Rosario", ha comentado.

Alba Flores, de 35 años, es la única hija de Antonio Flores y Ana Villa, y aunque lleva estudiando interpretación y trabajando desde que era una adolescente, no fue hasta que se estrenó en 2015 en la serie Vis a vis cuando tuvo su gran boom y alcanzó una proyección internacional gracias a su interpretación de Nairobi en La casa de papel. Mientras la artista hacía su carrera, su prima Elena, de 34, estaba también centrada en la suya propia: su primer papel fue su mayor éxito, como Vicky en El Internado, tras lo que tuvo la oportunidad de probar diferentes registros en ficciones como Amar es para siempre o Gym Tony. Además ha probado otros formatos, como los programas de cocina de La 1 Como sapiens y Masterchef Celebrity, así como el concurso Tu cara me suena.

