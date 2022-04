Ana Rosa Quintana reaparece en una clase de yoga: 'Es bueno para el alma y para el cuerpo'

Ana Rosa Quintana continúa con su tratamiento para superar el cáncer de mama que padece. A sus 66 años, intenta cuidarse para afrontar la enfermedad lo mejor posible. "He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", dijo hace unas semanas. Ahora ha reaparecido haciendo yoga y su profesora, Carmen Cánovas, ha contado los beneficios que tiene esta práctica y su experiencia al lado de la periodista. "Ana y yo nos conocemos y practicamos yoga desde hace ya años. Cuando la diagnosticaron, lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar", ha comenzado diciendo junto a esta foto.

- Ana Rosa Quintana cuenta cómo está: 'Me encuentro muy bien, en la recta final de la quimio'

VER GALERÍA

"Estos procesos son duros físicamente y emocionalmente así que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento", ha explicado en esta publicación en la que Ana Rosa aparece con un conjunto deportivo azul y haciendo una postura de meditación. Según Carmen Cánovas, la práctica de yoga ha sido muy beneficiosa para la periodista. "Hemos trabajado fuerza, equilibrio, respiraciones, reducido los niveles de cortisol, mejorado el descanso...", ha añadido. Además, ha asegurado que está "muy orgullosa" de la presentadora. "De su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa". Por último, ha enviado un mensaje de ánimo a todas las mujeres que estén atravesando un cáncer de mama. "Se puede, de verdad que se puede".

Loading the player...

La presentadora ha compartido la publicación de su profesora y ha reaccionado con estas cariñosas palabras. "Carmen, muchas gracias por este precioso post y por tu acompañamiento estos años y en especial estos meses. Gracias por enseñarme a amar el yoga. Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar, es ejercicio físico intenso, bueno para el alma y para el cuerpo", ha dicho. Al instante, el perfil de Ana Rosa se ha llenado de mensajes de ánimo. Destacan los iconos en forma de corazón de Bibiana Fernández y la dedicatoria de Máximo Huerta. "Tienes luz".

- Ana Rosa Quintana envía todo su cariño a Máximo Huerta, que vive un momento muy delicado

El 2 de noviembre Ana Rosa anunciaba al inicio de su programa que volvía a padecer cáncer de mama y que tenía que abandonar temporalmente la televisión. "Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso", dijo con gran valentía. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes", añadió.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.