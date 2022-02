Ana Rosa Quintana explica cómo lleva el tratamiento y admite lo que echa de menos de la tele

Mientras continúa su tratamiento, Ana Rosa Quintana no puede evitar mantenerse al día de la actualidad. Después de tantos años al frente de un programa matinal en televisión, y tras cuatro meses apartada de su puesto de trabajo, la presentadora ha compartido con sus seguidores cómo lo lleva. "Lo que más me preguntáis: ¿cómo estás? Después de cuatro meses de tratamiento estoy muy bien", ha comentado la comunicadora. "En este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa, trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño", ha añadido al compartir una fotografía en la que aparece de lo más sonriente con una moderna sudadera y el pelo suelto.

Ana Rosa Quintana ha admitido que ha dado un giro a sus rutinas y ha incorporado hábitos más sanos ahora que se encuentra centrada en su salud. "He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos", ha compartido la presentadora junto a su última imagen. De hecho, aparece sentada en su cocina con un bol de frutas a su lado, demostrando a qué se refiere con sus palabras. En los comentarios, la comunicadora ha recibido el apoyo de diversos compañeros de profesión y de rostros conocidos, como Nuria Roca, Ainhoa Arteta, Fiona Ferrer, Carme Chaparro -que le dice que "ya queda menos"- o Bibiana Fernández, que aplaude su fortaleza. "Se te ve bien Ana, ojalá estés pronto de vuelta", le asegura por su parte Paula Echevarría.

Lo cierto es que en estos días Ana Rosa se está perdiendo la polémica entre Rocío Carrasco y su familia, con la presencia de la propia protagonista en su plató hace unos días. Incluso su compañero Joaquín Prat señaló que a la presentadora le hubiera gustado formar parte de esa entrevista, y la hija de Rocío Jurado le mandaba un mensaje lleno de cariño: "No quiero irme de aquí sin mandarle un beso a Ana Rosa y decirle que te mando toda la fuerza del mundo y que de esta salimos", dijo mirando a la cámara. Además de la actualidad social, en el programa matinal también hablan de política, por lo que estos días también están dando mucho que hablar.

Ana Rosa cumplía los 66 años en enero y recibía el mejor regalo posible, que era la mejoría de su estado de salud, puesto que ha respondido muy positivamente a su tratamiento. Como publicaba ¡HOLA!, la presentadora no quiso organizar ninguna gran fiesta, pero lo pasó con su familia en una celebración íntima. Pasados estos cuatro meses en los que se ha enfocado en recuperarse del cáncer de mama que padece por segunda vez, aún le queda camino por recorrer puesto que se espera que el proceso siga hasta mediados de año. Hace una semana la comunicadora aseguró que ya estaba en la recta final de la quimio, y que se encontraba muy bien. "Esto me lo tomo también como un trabajo", comentó a sus seguidores.

