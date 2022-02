Susanna Griso manda unas palabras de ánimo a Ana Rosa Quintana y un 'abrazo balsámico'

Loading the player...

El pasado dos de noviembre, Ana Rosa Quintana anunciaba que tenía cáncer de mama y que dejaba el programa durante un tiempo hasta su recuperación. Ese momento, parece que está cada día más cerca. Hace unos días, la presentadora publicaba estas palabras. "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos". Susanna Griso, máxima rival de Ana Rosa en las mañanas, también le desea una pronta recuperación y le manda unas palabras 'balsámicas' y llenas de cariño. Dale al play y escucha sus declaraciones.

