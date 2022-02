Ana Rosa Quintana reaparece y cuenta cómo está: 'Me encuentro muy bien, en la recta final de la quimio'

Ana Rosa Quintana ha reaparecido ante sus seguidores para informar sobre su estado de salud en el tratamiento contra el cáncer. "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", ha asegurado la presentadora más de un mes después de su última actualización. "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", ha compartido junto a la imagen en la que aparece guapísima, sonriente y recostada en un sillón junto a una ventana de su hogar leyendo el libro Un caballero en Moscú, de Amor Towles.

- Ana Rosa Quintana envía todo su cariño a Máximo Huerta, que vive un momento muy delicado

VER GALERÍA

Ana Rosa ha detallado cómo es a día de hoy su rutina, dedicada a la recuperación y descanso en pleno tratamiento de la enfermedad que sufre por segunda vez: "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos". En los comentarios, algunos de sus compañeros, como Joaquín Prat, así como los fans de la presentadora, le han mandado todos sus ánimos y la han piropeado. "Qué bueno verte sí de bien", asegura uno. Se suceden los mensajes de cariño para la presentadora, entre los que se pueden encontrar el de Ainhoa Arteta, una de sus grandes amigas, o Paula Echevarría.

- Ana Rosa Quintana reaparece por Navidad con un importante deseo

En la imagen que ha compartido, Ana Rosa aparece con un conjunto de leopardo de lo más cómodo y unas llamativas gafas de color rojo muy favorecedoras. A su lado tiene una cariñosa manta de color crudo con la abrigarse con la bajada de las temperaturas de estos últimos días en Madrid.

VER GALERÍA

Con mucha entereza, Ana Rosa Quintana se puso por última vez ante las cámaras de su programa en noviembre, nada más comenzar el espacio, para contar la enfermedad que padece. "Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso", comentó la veterana presentadora de 65 años. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor”, explicó.

- Patricia Pardo, al borde de las lágrimas en su emotivo mensaje para Ana Rosa Quintana

Es la segunda vez que Ana Rosa padece cáncer, aunque cuando lo tuvo hace una década decidió no compartirlo para no alarmar a sus hijos pequeños. A la presentadora le detectaron un tumor de grado uno en una mama en verano de 2010, pero no dejó de ponerse cada día frente a los espectadores. Se sometió a una operación y a un tratamiento de radioterapia que compaginó con sus obligaciones laborales. No fue hasta ocho años después, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, cuando habló por primera vez de su experiencia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.