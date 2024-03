La rotunda declaración de amor de Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa, a su marido Pedro Onieva 15 días después de su boda

Ana Villarrubia, psicóloga del programa Mañaneros y exnuera de Ana Rosa Quintana, se encuentra en un momento personal de lo más dulce. La colaboradora televisiva dio el ‘sí, quiero’ a Pedro José Onieva, tío de Iñigo Onieva, el pasado viernes 15 de marzo en un discreto enlace civil en una notaría de Madrid. En estos primeros días como marido y mujer, los recién casados no dudan en gritar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro con dedicatorias de lo más románticas.

“Todo en la vida tiene un recorrido de ida y vuelta. Todo, queramos o no. Espero, con pasión y con entrega, que en este camino solo exista el de ida. Gracias, a tantas casualidades de esta bella existencia- unas concatenadas con otras- por haberme permitido conocerte y compartir vida contigo. Te quiero. Te amo. Con pasión. Con cordura. Con Mesura”, ha escrito Ana en sus perfiles públicos.

Unas cariñosas palabras que la psicóloga ha acompañado de una estampa nevada de las carreteras del Puerto de Navacerrada (Madrid). Pedro José, por su parte, no ha dudado en contestar a esta dedicatoria. “Quiero estar contigo en la vida”. Está previsto que los enamorados vuelvan a sellar su amor el próximo 3 de mayo. Una gran fiesta en la que quieren reunir a sus familiares y seres queridos.

Ana es muy discreta con todo lo referido a su vida personal y pocos detalles se conocen de su historia de amor con Pedro José, tan solo que el abogado fue el encargado de devolverle la sonrisa en uno de los momentos más complicados de su vida. “Ana ha tenido una ruptura hace poco y estaba muy triste y muy mal, pero Pedro José lo ha cambiado todo”, señaló la periodista Pepa Jiménez, su compañera de Mañaneros.

El vínculo de Ana Villarrubia con Ana Rosa Quintana

Hay que recordar que Ana pasó por primera vez por el altar con Álvaro Rojo, primogénito de Ana Rosa Quintana. Una boda que tuvo lugar el 16 de julio de 2016 en la finca que tiene su familia en la localidad de Jarandilla de la Vera (Cáceres) y a la que asistieron numerosos rostros conocidos de la pequeña pantalla como el Padre Ángel, Joaquín Prat, Cristina Tárrega, Isabel Gemio y Jesús Vázquez.

Los rumores de separación comenzaron el 26 de octubre, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Suegra. Un tema que se trató en la tertulia de TardeAR, el programa vespertino de la presentadora madrileña. “Estoy encantada con mi suegra, es maravillosa. Y yo he sido una suegra maravillosa”, una declaración con la que daba a entender que ya no desempeñaba ese papel, si bien es cierto que no dio más detalles al respecto a la vida sentimental de su hijo.

