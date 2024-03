Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa Quintana, se ha casado con un tío de Íñigo Onieva

Ana Villarrubia, piscóloga y colaboradora de televisión en el programa Mañaneros de TVE, es una de las caras conocidas de la pequeña pantalla. Se casó en 2016 con el hijo mayor de Ana Rosa Quintana, Álvaro Rojo, aunque ese primer matrimonio se rompió y ahora Ana, enamorada de nuevo de Pedro José Onieva, tío de Íñigo Onieva, se ha vuelto a casar. Fue el pasado viernes, 15 de marzo, cuando se celebró la ceremonia civil, en una notaría de Madrid, según publica Informalia en exclusiva. Es destacable que la exnuera de Ana Rosa Quintana lució un traje blanco esa misma mañana del viernes en el programa de TVE en el que trabaja. Aunque la pareja tenía previsto casarse en el mes de mayo, finalmente han decidido adelantar el enlace civil, a la espera de otra ceremonia por todo lo alto rodeados de amigos y familiares.

Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa, se casa con el tío de Íñigo Onieva

¿Quién es su nuevo marido?

Pedro José Onieva, abogado de profesión, es el reponsable nacional de emergencias del grupo Ilunión y reside en Córdoba. Por tanto, la pareja tendrá que vivir a caballo entre la capital de España y la ciudad andaluza. Ana parece estar feliz con la idea según ella misma comparte en sus redes sociales: "Porque si me estrello… (que ya lo he hecho) habrá merecido la pena una y mil veces. Te quiero, como solo tú te mereces", ha escrito sobre su recién estrenado marido y ha añadido: "Que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía".

Las palabras de Ana Rosa Quintana que podrían confirmar los rumores de separación de su hijo Álvaro

Luna de miel en Valencia

Muy activa en sus redes sociales, este mismo fin de semana, tras la ceremonia civil, la psicóloga ha compartido unas imágenes en las que aparece acompañada de un grupo de amigos y junto a su ya marido en las Fallas de Valencia. Fotografía que Onieva ha comentado con otra declaración de amor a su mujer: "Mi fallera mayor, la que más quiero".





La felicidad tras una etapa complicada

Villarrubia ha contado que conoce desde hace tiempo a su prometido, pero la relación comenzó recientemente de una forma muy curiosa, con un ramo de flores que ella misma ha definido como envenenado. "No era de él, pero yo recurrí a él (risas). Alguien me envió un ramo de flores de despedida sin firmar, eso me perturbó mucho y recurrí a él. Le llamé para pedirle ayuda y encontramos de quién eran las flores", ha relatado.

En esta nueva etapa, Villarrubia se siente "muy estable, muy tranquila, muy confiada y muy enamorada". Así lo ha certificado la periodista Pepa Jiménez, quien ha señalado que "Ana ha tenido una ruptura hace poco y estaba muy triste y muy mal", pero la llegada de Pedro José a su vida lo ha cambiado todo. El resto de sus compañeros han señalado que en las últimas semanas le ha cambiado la cara, la luz que desprende y la mirada.