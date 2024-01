Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa, se casa con el tío de Íñigo Onieva

Suenan campanas de boda para Ana Villarrubia Mendiola. La psicóloga, que además de tener su propio centro desde 2012 trabaja como colaboradora en espacios televisivos, ha anunciado emocionada que se ha comprometido con Pedro José Onieva, familiar de Iñigo Onieva con el que mantiene una relación muy discreta de la que habitualmente evita dar detalles públicos. Se trata del segundo matrimonio para ella, que estuvo casada anteriormente con Álvaro Rojo, primogénito de Ana Rosa Quintana.

-De su discreto hermano a su sobrino más carismático: así es la familia más desconocida de Ana Rosa Quintana

-Ana Rosa Quintana revela qué carreras universitarias estudian sus hijos mellizos

"Sí, quiero. Lo quiero todo. En Madrid, en… y en… Porque te quiero a ti, porque eres lo mejor que podía pasarme en la vida, o en cien mil vidas más. Total, ya no existe otra… Esta, que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía. Porque, si me estrello… (Que ya lo he hecho…) habrá merecido la pena una y mil veces. TE QUIERO, como sólo tú te mereces", ha dicho Villarrubia, que ha publicado dos libros de divulgación psicológica.

Horas después de anunciar su compromiso, Ana ha dado más detalles del enlace, cuyos preparativos ya han comenzado. Durante su intervención en Mañaneros, programa presentado por Jaime Cantizano, ha explicado que se darán el "sí, quiero" en una ceremonia civil el próximo 3 de mayo. La decisión, sostiene, no nace de un impulso ni tampoco le ha hecho falta pensar que está segura del importante paso que va a dar. "Llega un momento en el que uno se siente lo suficientemente maduro como para decir, bueno si tomo la decisión y tengo un compromiso, lo ejecuto con toda las consecuencias", ha dicho.

Su prometido es tío paterno de Íñigo Onieva. Tras su enlace, Ana se convertirá en familiar de Tamara Falcó y su esposo, con el que contrajo matrimonio el pasado 8 de julio en el palacio de El Rincón en una boda de la que ¡HOLA! dio todos los detalles. La psicóloga, muy celosa de su vida privada, ha evitado hacer referencias a este curioso parentesco y tampoco ha comentado si la marquesa de Griñón y el empresario formarán parte de la lista de invitados.

Villarrubia ha contado que conoce desde hace tiempo a su prometido, pero la relación comenzó recientemente de una forma muy curiosa, con un ramo de flores que ella misma ha definido como envenenado. "No era de él, pero yo recurrí a él (risas). Alguien me envió un ramo de flores de despedida sin firmar, eso me perturbó mucho y recurrí a él. Le llamé para pedirle ayuda y encontramos de quién eran las flores", ha relatado.

La felicidad tras una etapa complicada

En esta nueva etapa, Villarrubia se siente "muy estable, muy tranquila, muy confiada y muy enamorada". Así lo ha certificado la periodista Pepa Jiménez, quien ha señalado que "Ana ha tenido una ruptura hace poco y estaba muy triste y muy mal", pero la llegada de Pedro José a su vida lo ha cambiado todo. El resto de sus compañeros han señalado que en las últimas semanas le ha cambiado la cara, la luz que desprende y la mirada.

Los rumores de ruptura entre Ana Villarrubia y Álvaro Rojo comenzaron hace escasas semanas, cuando Ana Rosa aseguró en TardeAR: "Yo he sido una suegra maravillosa". El hijo de la periodista y Alfonso Rojo se casó con la psicóloga el 16 de julio de 2016 en la finca que tiene su familia en Jarandilla de la Vera (Cáceres). Ofició la ceremonia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y asistieron numerosos rostros conocidos como el Padre Ángel, Joaquin Prat, Cristina Tárrega, Isabel Gemio y Jesús Vázquez, entre otros.

Así es Ana Villarrubia

Ana Villarrubia es licenciada en Psicología y tiene un Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) además de otro de Psicología Forense y Valoración del Daño por la Universidad Cardenal Herrera (CEU). Es experta en terapia de pareja, psicoterapia y psicodrama. Colabora regularmente con IPSE en la asistencia psicológica en emergencias y situaciones críticas y está especializada en el tratamiento ambulatorio de trastornos de personalidad y problemas psicológicos en adultos.

Compagina su trabajo en el centro Aprende a Escucharte, donde tiene siete personas a su cargo, con la docencia en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP). También es tutora de prácticas y de TFM tanto en ISEP como en la Universidad Pontificia de Comillas. Además, es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación, donde aborda temas de actualidad siempre desde la visión de su profesión.