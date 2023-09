De su discreto hermano a su sobrino más carismático: así es la familia más desconocida de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana ha fichado a su sobrino Kike como colaborador de TardeAR. La periodista, de 67 años, confía plenamente en él y le pide que opine abiertamente sobre su nuevo programa. Sus intervenciones son divertidísimas y demuestran la gran complicidad que existe entre ellos. Pese a ello, muchas personas se siguen preguntando si realmente son familia o se trata de un simple juego.

Ante las dudas, Ana Rosa ha tomado la palabra. "Me siguen preguntando si es verdad que es mi sobrino", ha dicho. "No lo sabemos. Soy su sobrino presuntamente", ha respondido Kike entre risas. "Pero si eres igual que tu padre, que es mi hermano", ha añadido la presentadora. "Mi padre es calvo", ha puntualizado Kike inmediatamente. "Es verdad que él es calvo", ha confirmado Ana Rosa sin parar de reír.

Kike es hijo de Enrique Quintana Hortal, el único hermano de Ana Rosa, que es siete años mayor que ella. Existen muy pocas imágenes de él. Aquí le vemos en la Primera Comunión de sus sobrinos, Juan y Jaime, los hijos de la periodista y Juan Muñoz. En esta otra foto le vemos completamente roto de dolor en el tanatorio de su madre, que falleció en julio de 2014 a los 88 años.

Enrique siempre ha estado muy cerca de Ana Rosa. De hecho, a finales de 2020 sorprendió a su hermana en pleno directo. Aunque nunca llegamos a ver su rostro, la periodista habló de él con mucho cariño en medio del debate sobre la guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. "A mí mi hermano me dice que va a demandar a mi hijo, y vamos, le tiro por la ventana. Que nunca me lo diría porque es adorable, que ha venido esta mañana a verme y me ha dado un beso", contó.

En una entrevista concedida en 2012 al programa Territorio Comanche, de Telemadrid, Ana Rosa confesó que había tenido una infancia muy feliz con sus padres y su hermano. "Hemos sido una familia que lo hemos pasado muy bien, que hemos estado muy unidos, que hemos viajado, vivido, hablado mucho en casa...", comenzó diciendo. La madrileña contó que su padre había fallecido de cáncer con tan solo 64 años y que su madre, su hermano y ella siguieron muy unidos. "Hemos mantenido a lo largo del tiempo esa unión familiar. Mi madre, mi hermano y yo nos decimos muchas veces que nos queremos, hay que expresarlo. Para mí es muy importante la familia", aseguró.

Navegando por las redes sociales de Kike comprobamos que esa unión familiar sigue existiendo. El joven, que es del Atlético de Madrid como su tía, se lleva de maravilla con su padre, con el marido de su tía y con sus primos, sobre todo, con Álvaro, el hijo que Ana Rosa tuvo durante su relación con el periodista Alfonso Rojo. Tienen la misma edad y comparten numerosos planes. Kike estuvo presente en la boda de Álvaro con la psicóloga Ana Villarubia, y Álvaro no faltará al enlace de Kike, que este verano se ha comprometido con su novia, con quien lleva saliendo cinco años.

Además del vínculo de sangre, la presentadora y Enrique han estado vinculados profesionalmente en Cuarzo Producciones, la antigua productora de Ana Rosa. Ahora es su sobrino Kike quien trabaja con ella en Unicorn Content, la nueva productora de la madrileña.