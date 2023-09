El sobrino de Ana Rosa Quintana cuenta en directo lo que realmente opina del programa de su tía

Ana Rosa Quintana debutó con su programa Tarde AR con una excepcional acogida del público. "Para mí hoy es una primera vez, otra primera vez. Después de 18 años dándoles los buenos días, hoy comienzo dándoles las buenas tardes", decía la presentadora nada más llegar al plató. La periodista sin renunciar a la tradición de vestir de blanco en su primer día daba comienzo al programa recordando a las mujeres que hicieron historia en la televisión, entre ellas María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años, y a la que definió como la "gran innovadora” y "maestra", que no solo introdujo la política en la mañanas, sino que también "renovó la forma de contar la vida en televisión".

Si algo ha destacado de su nuevo programa es su formato innovador, en el que tiene cabida todo aquel que quiera decir algo y en el que además de conocidos colaboradores, participan personas de absoluta confianza de la comunicadora para dar su opinión sobre el programa. "Cada día quiero invitar a alguien de mi vida que no son conocidos", contó la presentadora que se acercó al público para presentar a sus invitados del día."Tú terminas un programa y siempre preguntas qué tal, casi siempre todo el mundo te dice que todo fenomenal, pero ellos como son de confianza quiero que me digan la verdad", explicó Ana Rosa antes de dar paso a Fila Zero, la sección en la que en esta ocasión participaron su sobrino, Quique, y el productor ejecutivo del programa, Juan. Ellos expresaron su opinión sin censura de lo que les pareció el espacio, lo que provocó las carcajadas de la comunicadora.

-La emoción de Ivana Andrés al ser sorprendida en pleno directo por su mujer

El productor, Juan, expresó su parecer acerca de las pocas pantallas que tiene el público para seguir el programa. "Nos hemos gastado un dineral con la realidad aumentada, en Marlaska, en los colaboradores vip...Pero ¿dónde están las pantallas? Han estado mirando para arriba toda la tarde, vamos a tenerlos que mandarlos al fisio", señaló entre risas. A continuación le siguió la opinión de Quique, el sobrino de Ana Rosa, que haciendo gala de su sentido del humor fue muy claro en su exposición. "Yo esta mañana me he tomado un Fortasec porque entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios, raro es que no me haga mis necesidades encima, pero no se me ha escapado ni un gas". Y continuó dando su opinión general sobre el programa: "Está bien, a ver aquí hay que meter el bisturí y no me refiero a los colaboradores, que cada uno lleva lo suyo", ha señalado Quique.. "Miguel Ángel (Nicolás) está muy subido. Quiere el trono", destacó, mientras Juan le decía a Ana Rosa en referencia a sus compañeros: "En el piloto te pelotearon más".

Quique también despertó las risas del público y de la presentadora al mostrar su parecer sobre la mesa de Manu Marlasca, colaborador de investigación. "Marlasca y la mesa. Es talla xs. No sé si como viene de la Sexta se lo quieres hacer pagar...". A lo que añadió: " Tienes tres pantallones, ponte una mesa grande como la que tienes en casa", apunta. Antes de concluir, Juan quiso expresar la confianza que ya reina en este plató. "No es fácil que un programa tenga ya este clima y esta familiaridad y ahí se ve que ya hay una familia". Tras pasar un momento muy divertido, Ana Rosa ha querido dedicarles unas palabras: "Gracias, eh. Muchas gracias, compañeros. Gracias, sobrino, es un gusto hablar con la familia. Hay un dicho que dice 'donde hay confianza, da asco'. Pues dais asco", bromeó la presentadora.