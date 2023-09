Ana Rosa Quintana debuta en las tardes con un potente mensaje y cumpliendo una tradición La presentadora ha estrenado 'TardeAR' homenajeando a las 'pioneras de la pequeña pantalla que ya no están', en especial a María Teresa Campos

El día ha llegado. Tras dos décadas al frente de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha debutado en la franja de la tarde con TardeAR en una atmósfera de expectación, euforia y emociones a flor de piel. Este lunes 18 de septiembre, a las puertas de cerrar una época estival memorable en la que ha disfrutado de un merecido descanso en familia en su refugio en Sotogrante, la 'reina de las mañanas' se ha embarcado en un reto televisivo que afronta con gran ilusión, un nuevo magacín que ofrecerá contenido de actualidad y entretenimiento a la audiencia entre las 17:00 y las 20:00 horas entre semana. "La tarde es lo que queda por hacerse, la tarde será TardeAR", ha comenzado diciendo, al tiempo que ha ofrecido un sensacional discurso feminista capaz de tocar cualquier corazón y que ha dedicado a las mujeres que han sido y serán referentes en la pequeña pantalla.

Emoción, tradición y un potente mensaje

Con una gran sonrisa iluminando su rostro y su imagen más desenfadada y cercana sin renunciar a la tradición de vestir de blanco en su primer día, Ana Rosa ha empezado "esta primera vez" dado una cálida bienvenida a los espectadores, a quienes ha acercado, una por una, a icónicas mujeres que marcaron a toda una generación; "pioneras de la pequeña pantalla que ya no están" a las que ha dedicado este primer programa, en especial a María Teresa Campos, la primera 'reina de las mañanas', que falleció el pasado 5 de septiembre a los 82 años. En definitiva, este estreno es "un homenaje a todas las mujeres que han luchado por un sueño", según ha comentado antes de dar paso a los colaboradores y a la primera invitada: Ivana Andrés, capitana de la Selección Española de fútbol.

Para la ocasión, la comunicadora madrileña ha escogido un estilismo muy simbólico con el impoluto blanco como protagonista, color que lleva años eligiendo para sus momentos más importantes, incluido su regreso al trabajo tras el tratamiento contra el cáncer de mama que superó, y los inicios de temporada. Con calzado plano y cómodo, Ana Rosa ha lucido un total look compuesto por americana, camisa abotonada y pantalón de traje.

Ana Rosa hace balance de las dos décadas que deja atrás y del 'vacío y el vértigo' que siente ante la nueva etapa

El discurso inaugural, dedicado a María Teresa Campos

Antes de ahondar en los contenidos y dar paso a los tertulianos, Ana Rosa ha ofrecido un contundente y conmovedor alegato en honor a las mujeres más célebres del sector. "La televisión es Laura Valenzuela, la primera presentadora que hubo en España junto con la mítica Blanca Álvarez. La televisión es Pilar Miró, la primera realizadora, la primera mujer en tomar las riendas de una televisión en España. La televisión es Lolo Rico, la primera guionista que abrió la puerta a genialidades como la bola de cristal. La televisión es la frescura y la ternura de Carmen Sevilla. La televisión es la más grande productora, empresaria y actiz, Lina Morgan. La televisión es la ironía y la rebeldía de Rosa María Sardá bajando las escaleras de Ahí te quiero ver. La televisión es la profesionalidad, genialidad y las entrevistas de mi amiga Concha García Campoy. La televisión con mayúsculas es Raffaella Carrá, la mujer que lo tenía todo: cantaba, bailaba, presentaba y nos levantaba del asiento", ha manifestado.

"La tele es aquella niña llamada María Teresa que quería entrar dentro de la pantalla para contar historias, porque la televisión es María Teresa Campos; ella fue la gran innovadora, una maestra que no solo introdujo la política en las mañanas, sino que renovó la forma de contar la vida en televisión. En Las mil y una noches Serezade le contaba una historia cada noche al sultán y el deseo por escuchar una historia nueva cada vez hizo que el sultán se enamorase de ella. Eso le pasó a España con María Teresa Campos. Allá donde estés contando historias, en el jardín junto a las mujeres pioneras, siempre serás historia de la tele y yo hoy quiero dedicarte el primer programa. Hasta siempre", ha concluido.

De Ana Rosa Quintana a Raphael: así recordaron a María Teresa Campos sus compañeros y amigos en el velatorio

Un formato innovador con populares rostros

Este innovador formato, que ha arrancado tras la emisión exprés de Así es la vida, pondrá frente a los focos a "todo aquel que tenga algo que decir", tal y como avanzó su conductora durante el acto de presentación del espacio en el FesTVal de Vitoria Gasteiz. En aquella jornada, que coincidió con su reaparición tras las vacaciones, posó frente a las cámaras y dio algunas pinceladas del proyecto, en el que está arropada por reconocidos rostros del panorama televisivo y social.

Mientras Laura Madrueño tiene una sección enfocada a la climatología, Miguel Ángel Nicolás se enfoca hacia el estilo, Beatriz Archidona lo hace en lifestyle, Jorge Luque en emociones, Antonio Hidalgo en humor y Manu Marlasca en investigación. Otros populares rostros como Alaska y Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Javier Sardá, Judith Mascó, Cristina Cifuentes, Cristina Tárrega o las influencers Ángela Rozas y Marina Rivers, a quienes Ana Rosa considera "gente con ideas muy claras", también intervienen en calidad de "colaboradores VIP". En cuanto a sí misma, ya confesó que "de verdad, me quiero divertir porque creo que me lo he ganado" tras casi dos décadas liderando la mañana.

Vicky Martín Berrocal arranca su temporada más ilusionante: estrena podcast y programa de televisión