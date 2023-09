La emoción de Ivana Andrés al ser sorprendida en pleno directo por su mujer: 'Tanto su hija como yo estamos muy orgullosas'

Ivana Andrés ha sido la primera invitada a TardeAR, el nuevo magacín de las tardes de Telecinco que ha dado el pistoletazo de salida este lunes 18 de septiembre en una atmósfera marcada por la ilusión, el entusiasmo y el feminismo. Ana Rosa Quintana, su presentadora, se ha estrenado en el espacio con un emocionante discurso en honor a "las mujeres que han luchado por un sueño" y, en sintonía con el mensaje, ha recibido la visita de la capitana de la Selección Española de fútbol, con quien la hasta ahora 'reina de las mañanas' y su equipo han contado porque deseaban "tener a alguien que admiráramos, que nos hiciera soñar" y que fuera "una de las mujeres del momento" capaz de "hacer historia". Una aparición televisiva que, además de la interesante entrevista que ha ofrecido, ha dejado un conmovedor instante marcado por una sorpresa a la deportista en la que ha participado su mujer.

Anabel Moreno Barragán, con quien Ivana celebró su primer aniversario de bodas el pasado mes de junio, ha sido la encargada de sorprender a la defensa valenciana en pleno directo. Un detalle inesperado que ha llegado después de que la jugadora destacara en varias ocasiones durante su intervención lo importante que es su pareja y la hija que tienen en común, Jara, a la que dieron la bienvenida hace escasos tres meses, en su carrera deportiva y en su vida personal. "Me siento afortunada de tenerla y de que me acompañe en todo. Ser pareja de una futbolista profesional no es fácil", ha expresado la central del Real Madrid ante la atenta mirada de su interlocutora.

Ha sido cuando el coloquio estaba cerca de llegar a su final cuando Anabel, que también ejerció como jugadora profesional antes de que las lesiones la retiraran del verde, ha irrumpido vía telefónica para dejar a su esposa sin palabras. "Se pasa muchos momentos sola, pero hay muchos momentos que compensan y la admiro muchísimo. Tanto su hija como yo estamos muy orgullosas de la mujer que tenemos en casa, de todo lo que ha conseguido con su trabajo y constancia y de lo generosa que es con sus compañeras", ha reconocido, al tiempo que desataba una imborrable sonrisa en Ivana, que era incapaz de contener la emoción.

Tal y como ha apuntado Anabel, a quien Ivana se refiere como Ana, ver a su mujer levantar la Copa del Mundo con la Selección absoluta fue una alegría de la que no fue del todo consciente hasta pasado un tiempo: "Estábamos en shock", ha señalado, subrayando que "su hija siempre sabrá que su mami levantó la Copa del Mundo para ella". Estas palabras reafirman la intención de ambas de dar voz y visibilidad a la maternidad en el fútbol femenino, una meta que la jugadora merengue ha perseguido sin descanso. "¿Por qué ellos podían ser padres jugando y nosotras no? Era algo que teníamos que reivindicar y que teníamos que conseguir. Y, a día de hoy, pues lo hemos conseguido y creo que es algo muy importante para el fútbol femenino", puntualizó en una entrevista reciente a Relevo en la que comentó que la madre de su niña y la benjamina van de su mano en cada aventura profesional que emprende.

Tras este conmovedor instante, el equipo de TardeAR ha obsequiado a la invitada, de 29 años, con una cestita llena de regalos para la niña, que "ya es una más de este programa", en palabras de Ana Rosa, quien ha mostrado a cámara un body para la pequeña en el que se ha bordado el logotipo del programa.

