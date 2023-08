Vicky Martín Berrocal responde a la pregunta que todos le hacen: ¿Cómo ha logrado su gran cambio?

Loading the player...

Vicky Martín Berrocal está radiante. No solo a nivel físico, aunque es innegable el cambio que ha atravesado la diseñadora en los últimos meses, desde el nuevo estilo de su melena hasta su espléndida figura. En sus fotos más recientes aparece impresionante, presumiendo de tipazo y, sobre todo, de autoestima. Por eso, no es de extrañar que muchos de sus seguidores le hayan preguntado cómo ha logrado esta transformación. "Estoy recibiendo muchos mensajes como estos y me gustaría contestarlos", ha comentado la diseñadora. Así, Vicky ha revelado las claves de su gran cambio. Dale al play y no te lo pierdas.

