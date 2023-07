Vicky Martín Berrocal posa por primera vez sin complejos: 'Tengo la talla que tengo y además celulitis'

A sus 50 años, Vicky Martín Berrocal es una mujer nueva. La diseñadora sevillana se ha liberado y ha decidido mostrar su cuerpo sin complejos. "Es la primera vez que me hago una foto de espalda. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida", ha comenzado diciendo junto a estas imágenes en las que aparece al atardecer con un short vaquero y una blusa rosa. "He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó y desde hace algún tiempo, y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro, he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste que no mire", ha añadido.

El mensaje de Vicky está arransando entre sus seguidores. Rossy de Palma, Anne Igartiburu, Mar Saura, Paloma Cuevas, Esther Cañadas o Juana Acosta han aplaudido su determinación a la hora de presentarse en las redes sociales sin trampa ni cartón. "Me llamo Vicky Martín Berrocal. Tengo la talla que tengo y además tengo celulitis. Esta es la que soy. Perdamos el miedo a mostrarnos como somos", ha publicado.

La diseñadora se encuentra en su momento de mayor plenitud, habiendo asimilado su cuerpo y vencido a todos sus miedos e inseguridades. Así lo refleja en su libro La felicidad ni tiene talla ni edad, donde relata la constante lucha que ha tenido siempre contra su peso. "La báscula ha sido un problema en mi vida, una lucha constante. He llorado mucho frente al espejo y al vestirme", confesó en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Hace tres años, llegó a pesar 96 kilos y se dio cuenta de que el peso estaba limitando su día a día. "No era capaz ni de cruzar las piernas", contó. Entonces, se puso manos a la obra y ahora pesa 72 kilos. "Me gusto mucho más. Pero no por tener una talla 42 y antes una 46. También he llorado con una 40. No es cuestión de talla, sino de actitud y cabeza", aseguró.

Vicky está disfrutando al máximo del verano tras su ruptura con el empresario portugués João Viegas Soares, exvicepresidente del club de fútbol Sporting de Lisboa. Estuvieron juntos tres años y la diseñadora guarda un bonito recuerdo de su relación. "El amor es muy diferente a los 20 años que ahora. Por un lado, está el gran amor de mi vida que es Manuel. En el programa de Julia Otero, dije que conocí el amor el día que conocí a João. Con Manuel, claro que lo conocí, que me casé con él y tuve a Alba. El problema es que éramos dos niños. Luego, he sido tremendamente feliz con João y me enseñó otro tipo de amor. También aprendí a gestionarlo y dejé los miedos", dijo en ¡HOLA!.

La sevillana no descarta que la vida vuelva a unirla con el portugués y tampoco está cerrada al amor. "Me apetece que la vida me sorprenda. Sé vivir sola y no necesito un hombre para sentirme completa. Ninguna mujer lo necesita. Pero, si llega… A todas nos gusta sentirnos enamoradas", afirmó.