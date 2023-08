Vicky Martín Berrocal, de Cannes a Ibiza con las tres mujeres de su vida: quién es quién en su familia todoterreno

Vicky Martín Berrocal está disfrutando al máximo del verano. Tras pasar unos días inolvidables en Cannes, la diseñadora, de 50 años, se encuentra en Ibiza, donde ha sido fotografiada en muy buena compañía. En estas imágenes la vemos en la playa con las tres mujeres más importantes de su vida: su madre, Victoria Martín Serrano; su hermana, Rocío Martín Berrocal; y su hija, Alba Díaz. Con ellas iría al fin del mundo, según ha declarado en más de una ocasión, sin olvidarse de su otro gran amor, su padre, José Luis Martín Berrocal, que falleció el 29 de diciembre de 2008 de un derrame cerebral. Lo echa tanto de menos que lleva una preciosa fotografía de él en la pantalla de su teléfono móvil.

- Vicky Martín Berrocal habla de su ‘secreto’ familiar: 'De poliamor me van a hablar a mí, que lo he vivido en casa'

Vicky estaba muy unida a su padre y siente verdadera adoración por su madre y su hermana. "Todo se lo debo a mi madre. Es quien me ha enseñador todo lo que sé sobre moda... Y mi hermana es la que me pone los pies en el suelo, es mi realidad, la persona que más me quiere, la que pelea, la que me protege, mi gran compañera…", confesó en la revista ¡HOLA!.

La madre de la diseñadora, de 76 años, fue Miss Huelva. "Era un espectáculo. La gente me habla de ella como la mujer más guapa que ha dado Huelva. Y es verdad. Tiene un porte, una serenidad y una belleza interior… Es una gran mujer", aseguró Vicky en ¡HOLA!. "Es muy paciente, generosa, ¡tiene un alma! Es una mujer difícil de olvidar. Para ella, todo en la vida fluye… Es mi madre, ¿qué voy a decir? Pero es verdad, es una mujer muy especial", añadió.

Cabe recordar que José Luis Martín Berrocal tuvo dos mujeres a la vez, pero no se casó con ninguna. Con una de ellas tuvo tres hijos: José Luis, David y Marisa. Con Victoria tuvo dos hijas: Vicky y Rocío. Cuando Victoria se enteró de la doble vida del ganadero, le puso una condición: "Le dije que no quería que dejase a esa señora, pero que en el carro íbamos a ir montadas dos familias", recordó en el programa de Bertín Osborne.

Rocío, de 41 años, vive a la sombra de su hermana, aunque comparte profesión con ella. Hace unos meses lanzó, la andaluza lanzó su propia firma de ropa, Vensaray, cumpliendo el mayor sueño de su vida tras años vinculada al mundo de la moda. Rocío trabajó como estilista en la revista de moda Cool Magazine en Sevilla y pudo seguir aprendiendo de las mejores cuando le llegó la oportunidad de trabajar como ayudante de estilismo en la revista ELLE. Ahora, espera que sus colecciones, "creadas con esfuerzo y muchísmo amor", lleguen a muchísimas mujeres.

Vicky está rodeada de mujeres y la tercera que completa su felicidad es Alba, la hija que tuvo durante su matrimonio con Manuel Díaz El Cordobés. A sus 23 años, la joven ya casi vuela sola y adora a su madre, a su abuela y a su tía. Las cuatro forman un tándem perfecto y disfrutan al máximo de su soltería, pues según dijo la diseñadora en una entrevista concedida a ABC, "las mujeres tenemos que entender que no necesitamos a nadie para ser completas. Si llega el amor que sea para sumar".