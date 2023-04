Vicky Martín Berrocal habla de su ‘secreto’ familiar: 'De poliamor me van a hablar a mí, que lo he vivido en casa' La diseñadora ha recordado la relación extramatrimonial que mantuvo su padre

Hubo un tiempo en que fue un secreto guardado bajo siete llaves, sin embargo, ahora, Vicky habla con bastante naturalidad del que un día fue el gran tabú familiar, la relación extramatrimonial de su padre, quien llegó a llevar una doble vida y a formar dos familias, una en Madrid y otra en Huelva, algo de lo que la diseñadora habla sin tapujos en el libro que acaba de publicar y que lleva por título La felicidad ni tiene talla ni tiene edad. Es por ello que cuando a Vicky le hablan de poliamor, es normal que le dé la risa, pues eso es algo que ella vivió en primera persona hace ya algunos años.

- Las increíbles vacaciones de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal en las Bahamas, ¡nadando entre tiburones!

- Vicky Martín Berrocal, al descubierto en 30 preguntas: desde su mayor defecto a los héroes de su vida y artistas predilectos

"Yo he vivido el poliamor en casa, pero cuando yo me enteré mi padre ya se volcó en la relación que tenía con mi madre", ha explicado la onubense durante una entrevista en la cadena SER. "Mi padre ha sido la persona más libre que he conocido y mi madre estaba enamorada no, lo siguiente" añadía. Y es que José Luis Martín Berrocal, quien falleció el 29 de diciembre de 2008 de un derrame cerebral, tuvo dos mujeres y cinco hijos, José Luis, David y Marisa con Marisa del Molino y a Vicky y a su hermana Rocío con Victoria Martín Serrano.

Vicky, quien ha confesado en más de una ocasión que conoció a sus hermanos poco antes de casarse con Manuel Díaz, 'El Cordobés' cuenta en las páginas de su libro que su madre llevó su embarazo en secreto y que ni siquiera su padre se enteró de que ella había venido al mundo. "Mi madre se quedó embarazada y se fue a parir sola a Sevilla. Cogió un autobús, se fue a un hostal que se llamaba Victoria y, cuando le dieron los dolores, se fue al Hospital Virgen del Rocío. Parió y se volvió a Huelva pensando que era mejor llegar a casa con la niña en brazos para que sus padres no le dijesen nada" explicaba Vicky a los micrófonos de La SER.

Además, Vicky también ha contado que cuando su madre se enteró de la doble vida de su padre le propuso que convivieran las dos familias porque, según cuenta la diseñadora en su novela, su madre lo amaba por encima de todo. “Cuando descubrí que mi marido tenía otra familia le dije que no quería que dejase a esa señora, pero que en el carro íbamos a ir montadas dos familias” declaró Victoria hace dos años en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya.

- Vicky Martín Berrocal celebra su 50 cumpleaños por todo lo alto junto a su hija y rodeada de 'celebrities'

- Vicky Martín Berrocal cuenta cómo es su relación actual con Manuel Benítez, un 'abuelo de carne y hueso'

A pesar de todo, Vicky siempre ha confesado el gran amor que sentía hacia su padre, a quien aún echa de menos cada día, cuando van camino de cumplirse 15 años de su marcha. "El día que murió mi padre fue el peor de mi vida porque es a la persona a la que más he querido. Me arrancaron un trozo de mí y me dolía el alma, pero la vida te enseña a vivir sin él. Siempre me acompañó y me demostró cuánto me quería” confesó la diseñadora dos años después de su muerte.