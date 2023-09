La pareja de Gustavo, sobre la relación del chófer con Terelu y Carmen: 'No se ha sentido querido'

El paso de Gustavo Guillermo por Gran Hermano VIP está dando mucho que hablar. El que fuera chófer de María Teresa Campos durante 33 años todavía no se está mostrando tal y como es en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra porque se siente muy afectado por la reciente muerte de la periodista, a quien quería como a una segunda madre. Así se lo ha confesado a su compañeros y así lo ha confirmado su pareja, Ainhoa, con quien lleva saliendo desde 2019. "No es un mueble, venía de unos días de mucha intensidad y de muchísimo cansancio y muchísimo estrés. Es verdad que le está costando. Tiene un poco la cabeza fuera todavía", explicó en el primer debate del concurso. "Es muy divertido, bromista... No para. Es más, duerme poquísimo", añadió.

- Carmen Borrego desmiente que ella o Terelu llamaran a Gustavo, el chófer, antes de entrar a 'GH VIP'

La pareja de Gustavo también tomó la palabra para afirmar con rotundidad que sí se produjo la llamada de las hermanas Campos al chófer antes de entrar en el concurso. "La llamada de las dos hermanas juntas, animándole, se produce estando él en el hotel. Y esto es así", aseguró. "Carmen Borrego puede decir lo que quiera. El móvil de Gustavo está en el concurso, cuando salga que se vea la llamada. Te aseguro que esa llamada existió", insistió.

Por último, Ainhoa se pronunció sobre el motivo que llevó a Gustavo a dejar de ser el conductor de confianza de María Teresa Campos. "Las funciones que tenía como trabajador ya no eran las que eran. Él les dice a Terelu y a Carmen que no quiere ser una carga económica para ellas, pero que quiere seguir viendo a Teresa cada día, siempre y cuando se pueda".

En ese momento, Ion Aramendi, presentador del debate, le preguntó por cómo era la relación que Gustavo mantenía con las hermanas Campos. "Cordial", sentenció Ainhoa. "Él en estos meses atrás se había distanciado con ellas, pero es verdad que cuando ella se pone malita todo se olvida y todo queda atrás. Ha habido muchas cosas que no le han gustado, no se ha sentido cómodo y no se ha sentido querido. Hay momentos que es familia y otras veces que es el chófer. Y no".

El que fuera chófer de María Teresa aseguró que antes de entrar en Gran Hermano VIP que mantuvo una conversación con Terelu y Carmen. "Sí, hablé con ellas hace unos días. Les comenté que iba a entrar y les parecía bien", comenzó diciendo. También dijo que después de esta charla las hijas de la periodista se pusieron de nuevo en contaco con él. "Tuve una llamada superbonita con ellas, deseandome suerte, y desde aquí les mando un beso muy grande a las dos", relató.

Las declaraciones de Gustavo, a juzgar por las palabras de Alejandra Rubio, no habrián sido del agrado de Terelu y Carmen, pues no se ajustarían al cien por cien a la realidad. Según contó la colaboradora en Así es la vida, al menos su tía no se puso en contacto con él animándole en esta nueva etapa: "Me dice Carmen que esa conversación no ha existido".

La conversación que sí existió, según Alejandra, fue cuando Gustavo llamó a Terelu y a Carmen para que le defendieran en televisión durante el concurso. "Él quería el apoyo de mi familia para su entrada y que de alguna manera le apoyáramos públicamente y que alguien estuviese en el plató", contó la joven. Terelu y Carmen declinaron su oferta y finalmente es Ainhoa, su pareja, la encargada de hacerlo.