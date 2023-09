Carmen Borrego desmiente que ella o Terelu llamaran a Gustavo, el chófer, antes de entrar a 'GH VIP'

Uno de los fichajes estrella de Gran Hermano VIP ha sido Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa Campos. A su entrada a la casa de Guadalix, dejó muy claro la pena que sentía por dentro con la muerte de la presentadora. "Ella hubiera querido que yo estuviera aquí. Me decía, 'coge cualquier oportunidad'. Yo antes hubiera renunciado a muchas cosas. Estoy aquí por ella", dijo el nuevo concursante. Además, en su interlocución aseguró que había hablado por teléfono con Carmen Borrego y Terelu Campos antes de entrar, desvelando que le habían deseado "suerte". Sin embargo, desde dentro de la familia no han contado lo mismo. Ha sido la menor de las Campos quien, a través de su sobrina Alejandra Rubio, ha desmentido que tanto ella como su hermana llamaran a Gustavo.

La hija de Terelu Campos explicaba que el que fuera chófer de su abuela contó que iba a entrar a la casa de Guadalix justo en Málaga, concretamente después del entierro de María Teresa Campos: "Nadie le dijo nada. Esperaron a que él lo contara", detallaba en Así es la vida, haciendo referencia a que su madre y su tía en ningún momento le comentaron algo. Entre tanta opinión, y durante la conversación con la presentadora Sandra Barneda, la hija de Terelu recibía un mensaje de su tía desmintiendo la supuesta llamada de la que habló Gustavo a su entrada en el programa de Telecinco. "Carmen me está diciendo que no ha existido esa llamada", expresaba. Por lo tanto, el chófer sí había hablado con las hermanas antes de su incursión en su nueva aventura, pero no habría recibido ninguna llamada por parte de ellas tal y como aseguró en su presentación.

"Hace unos veinte días presentaba su dimisión"

Alejandra Rubio, la cual está teniendo un papel protagonista tras el fallecimiento de su abuela, ha querido aclarar todo lo que había dicho Gustavo nada más ser el nuevo concursante. La colaboradora ha mostrado su sorpresa por la entrada del que fuera mano derecha de María Teresa Campos en Gran Hermano VIP: "No lo sabía. Lo podía intuir, pero no lo supe hasta ayer por la tarde", aseguraba. Y es que, tal y como relataba la joven, al parecer el chófer dimitió antes de morir la presentadora: "Lo podía intuir porque hace unos veinte días presentaba la dimisión. Mi abuela seguía aquí. Fue una sorpresa para todas porque después de tantos años trabajando con ella, en un momento que mi abuela estaba mal, presentará la dimisión... Fue ahí cuando empezaron las negociaciones con GH VIP", desvelaba.

Alejandra Rubio opina sobre lo que Gustavo pueda contar

Tras la entrada de Gustavo Guillermo como nuevo concursante del reality, en el programa de Sandra Barneda han querido saber cómo se lo había tomado la propia Alejandra Rubio, y si tenía algún miedo por lo que pudiera contar de su familia. "Yo por ahora no tengo opinión. Que hable lo que quiera. No tengo ningún miedo. De mi no puede decir nada", expresaba muy serena al respecto. La sobrina de Carmen Borrego ha asegurado que no será hasta que "diga o haga dentro de la casa" cuando se pronuncie. Para más inri, ha dejado clara una cosa acerca de María Teresa Campos y la entrada de Gustavo en GH VIP: "Mi abuela no tenía ninguna constancia de esto. Ni que podía ser una opción". Por lo tanto, según estas palabras, la comunicadora tampoco tenía idea de que esto pudiera pasar.