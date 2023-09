Los cariñosos mensajes de Jorge Javier Vázquez, Patricia Pardo y Toñi Moreno tras la muerte de María Teresa Campos

La muerte de María Teresa Campos a los 82 años ha causado una gran tristeza en el mundo de la comunicación. Han sido numerosos los compañeros y amigos que compartieron con ella instantes en la pequeña pantalla y que han reaccionado a la triste noticia de su fallecimiento. Patricia Pardo, al frente del programa de las mañanas en Telecinco, ha recordado la transcendencia de la comunicadora. "Una mujer única, pionera, maestra de grandes periodistas y creadora de una forma diferente de hacer comunicación" dijo la presentadora. Kike Calleja envió todo su cariño a la familia, a quien considera como suya. El colaborador asegura que conoció la noticia a través de un mesaje de Terelu Campos, a quien sigue muy unido,y que las hijas están agotadas después de estos días tan duros.

Alessandro Lequio, en el programa del verano, ha dicho que "era una mujer muy generosa en todos los sentidos". "Preferiría vernos reír antes que llorar. Mi pésame a la familia y que descanse en paz" concluyó. Antonio Rossi reconoció el cariño que sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos han tenido con los amigos, a quienes avisaron para que estuvieran junto a la presentadora en estos últimos días. La adoro, lo siento en el alma. Este país pierde a una gran persona. Lo que siento es que en los últimos años la hayamos olvidado" dijo Celia Villalobos.

Jorge Javier Vázquez, que tantos momentos vivió con ella en Telecinco, ha escrito unas cariñosas palabras en su memoria. “Querida Teresa. Cuando era un adolescente te veía desde el comedor de mi piso de San Roque y fuiste compañía y apoyo en esos años complicados en los que un adolescente se está descubriendo. Mujer comprometida y profesional indiscutible. Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones. Desde hace años formas parte de la historia de la televisión de nuestro país con mayúsculas pero, por encima todo, y más importante, eres parte de nuestra memoria. Descansa. Te quiero”.

“Qué noticia más triste, no por esperada lo es menos. Yo la escuchaba en radio juventud de Málaga. Después, antes de aterrizar en Madrid, yo cantaba mal, pero cantaba y tuve el honor de que ella me presentara en el parque de atracciones Tívoli. Después a sido referente en televisión: libre, feminista, espontánea, maestra, reina. Es un día muy triste para todas las que la seguimos y admiramos, os mando un beso a la familia, a sus hijas en especial. Vuela, todos te vamos a extrañar” escribe Bibiana Fernández. Toñi Moreno, otra de las presentadoras más queridas de la pequeña pantalla, ha escrito: "Jefa, lo que te quiero te lo he dicho tantas veces… y lo que te voy a echar de menos solo lo sé yo. Has tenido las mejores hijas que pudiste soñar y la vida que peleaste. Desde donde estés, sé que seguirías riñéndome como siempre. Te quiero jefa".