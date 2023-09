María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana: recordamos el tiempo en el que ambas rivalizaban como 'reinas de las mañanas'

María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana se enfrentaron durante años por la hegemonía televisiva de las mañanas, pero por encima de todo fueron compañeras. La rivalidad que siempre se les atribuyó generaba una enorme expectación al verlas juntas ante las cámaras. Su último reencuentro público fue el 3 de marzo de 2020 con motivo del 30 aniversario de Telecinco. Aquel día María Teresa visitó el programa de Ana Rosa y ambas protagonizaron una entrevista histórica por las palabras que se dedicaron. "Te quiero, te respeto y te admiro", le dijo María Teresa a Ana Rosa. "Yo te admiro, Teresa. Todos hemos aprendido de ti, eres una de las grandes de la comunicación", le respondió Ana Rosa.

La periodista madrileña, de 67 años, recordó a los espectadores que María Teresa fue quien cambió las mañanas de la televisión en España. Con su presencia, los programas pasaron de tener solo entretenimiento a tener información, "un poco de todo", como decía la propia periodista malagueña.

María Teresa estuvo al frente de Día a Día en Telecinco de 1996 a 2004. Según dijo, a penas se acordaba de su debut, pero tenía muy presente todo lo que ocurrió en su despedida. "Yo siempre digo que me fui sin quererme ir porque realmente yo no me quería ir, pero las cosas se sucedieron de una manera... que me fui. Y el día que me fui estaba tan mal que en la mesa del debate político me levanté al baño y cuando entré me vio un de los compañeros y me dijo: Teresa, es un herpes. Me dio, como siempre digo, una de las cosas buenas más malas que he pasado en mi vida, fue horroroso", declaró en su entrevista con Ana Rosa.

Tras su paso por Telecinco, María Teresa fichó entonces por Antena 3 y Ana Rosa, que hasta entonces triunfaba en esa cadena con Sabor a ti, se puso al frente de las mañanas de Telecinco. Comenzaba así una 'guerra' de audiencias, que acabó ganando el nuevo fichaje de Paolo Vasile, ex consejero delegado de Mediaset España.

Pese a ello, María Teresa acabaría regresando a Telecinco en 2007 con El laberinto de la memoria y después con La mirada crítica, el formato informativo que precedía a El programa de Ana Rosa. De ahí pasó a presentar ¡Qué tiempo tan feliz!, a colaborar en Sálvame, a participar en Las Campos y, por último, a entrevistar La Campos Móvil, un programa de entrevistas que no tuvo el éxito esperado. "Yo no me retiro, aunque comprendo que tengo edad de retirarme, porque a mí me llena mucho la vida tener algo que hacer. Soy una persona que desde los 15 años he estado haciendo cosas. Si me veo sentada en un sillón y me da el coronavirus", comentó entre risas.

Uno de los temas que más dio que hablar en su día, cuando María Teresa era la reina de las mañanas de Antena 3 y Ana Rosa la de Telecinco, fue el momento exacto en el que ambas firmaron sus respectivos contratos. María Teresa sostuvo siempre que Ana Rosa lo firmó cuando ella todavía formaba parte de la cadena. Ana Rosa, por su parte, siempre lo negó. "Hay una pregunta que nunca te hecho. Hoy te la voy a hacer y tú puedes no contestarme. ¿Cuándo firmaste el contrato con Telecinco?", le preguntó María Teresa a Ana Rosa a principios de 2011 en Qué tiempo tan feliz. "Después de que tú lo firmaras con Antena 3, te lo aseguro porque me aseguré, ahora no sé exactamente... debió ser a principios de año, febrero, enero. Tú ya lo habías firmado porque yo lo pregunté”, respondió Ana Rosa. "Esto que acabas de decirme me reconforta mucho", admitió María Teresa.

Seis años después de este encuentro, la periodista malagueña le contó a Risto Mejide cuál era su relación actual con Ana Rosa. "Nos queremos y nos llevamos bien, una cosa no quita la otra. Yo te puedo querer mucho, pero también te puedo decir que tú firmaste el contrato antes de que yo me fuera", argumentó. Sus palabras causaron un gran revuelo y Ana Rosa no tardó en pronunciarse para quitar tensión al asunto. "Creo que no es positivo remover lo malo. Las cosas de hace 20 años son de hace 20 años y no tengo interés de volver a retomar eso. Yo admiro mucho a Teresa Campos la quiero mucho y todo lo que haga ella me parece bien. Yo no voy a entrar en polémica, ni con Teresa, ni con nadie", zanjó.

La malagueña siempre dijo que desayunaba viendo el programa de su compañera. "Veo el principio. El programa es estupendo y no hace falta valorarla, que ya está muy valorada", manifestó en 2021 durante su visita a El Hormiguero. "No sé la edad que tiene, pero ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión... A nosotros nos retira el público. La gente es libre de ver lo que quiere. Y hoy le has gustado y mañana no les gusta", reflexionó.

Con estas declaraciones María Teresa dejaba claro que ya no entraba en esa guerra, que no quería seguir alimentando el morbo de su supuesta enemistad con Ana Rosa, una rivalidad que durante años acaparó numerosas portadas con titulares como "reina contra reina" y que ambas supieron explotar con humor cada vez que coincidían en un plató de televisión dejando frases para la posteridad, del "algún tirito sí me tiraste", de Ana Rosa, al "ya he pasado el mal rato con esta", de María Teresa cuando terminó de entrevistar a su compañera en ¡Qué tiempo tan feliz!.

Al margen de lo que ocurría ante las cámaras, las periodistas compartieron momentos de gran complicidad lejos de ellas. Algún año coincidieron en la Semana Santa malagueña y se las pudo ver juntas muy sonrientes. También se apoyaron en los peores instantes. En julio de 2014 Ana Rosa perdía a su madre y María Teresa no tardó en acudir al tanatorio para dar el pésame a su compañera de profesión.

