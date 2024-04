Los príncipes Jacques y Gabriella, protagonistas de un viaje a Alemania para presentar un Mónaco en miniatura

Lo llaman la "catedral de las maquetas" o el "pequeño país de las maravillas", se trata del complejo ferroviario en miniatura más grande del mundo, está en Hamburgo y hasta allí han viajado los príncipes Jacques y Gabriella de Mónaco. El príncipe heredero y su hermana, los más activos de su generación en las monarquías europeas, han acompañado a sus padres, los príncipes Alberto y Charlene, a la ciudad alemana para inaugurar la nueva atracción: una miniatura de la Fórmula 1 que recorre las calles de Montecarlo.

VER GALERÍA

La expectación era máxima por la visita de la familia y, a veces pasa, no todo salió como estaba planeado. Después de que los pequeños se encargaran de apretar el gran pulsador que iluminaría el pequeño país de la Costa Azul estaba programada una carrera de Fórmula 1 en la que competirían padre e hijo, sin embargo, un fallo eléctrico hizo que el circuito no se pusiera en marcha a la primera. La prensa local cuenta que a los fundadores del museo, los hermanos Braun, se les aceleró el pulso ante el contratiempo en una maqueta en la que llevan trabajando, según su página web, once años y han invertido 150.000 horas de trabajo y más de cinco millones de euros en costes de construcción.

Los Grimaldi y la baronesa Thyssen, en la gran fiesta de inauguración de un lujoso restaurante español en Mónaco ante 800 invitados

Charlene estrena nuevo look: 10 veces que ha sorprendido con su cambio de imagen

El príncipe Alberto, que igual que sus hijos nació en Mónaco, se quedo asombrado por la calidad de los detalles y le prestó especial atención a la reproducción de su casa, el Palacio Grimaldi. Además de la reproducción con detalle de la Fórmula 1, se puede contemplar la parte antigua de la ciudad, lo que se conoce como Monaco-Ville, con escenas de la vida cotidiana y más 175 yates de lujo amarrados en su costa.Tanto es el detalle que a la maqueta no le faltan las grúas que se han convertido en parte del skyline de un país que está siempre en permanente construcción o reforma ya que Mónaco, tan pequeño como lujoso, tiene un problema de espacio que limita su crecimiento de no ser cogiendo tierra al mar.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A sus nueve años, los mellizos de Mónaco tienen una agenda muy activa en comparación con otros miembros de la monarquía europea de su edad o posición. Los príncipes participan en muchos actos a lo largo del año y también acompañan a sus padres en viajes al extranjero, normalmente en actos vinculados con la protección del medioambiente, con la infancia o con las tradiciones monegascas. Esta participación de los niños en la vida pública se incrementó de forma considerable durante el tiempo en el que la princesa Charlene se retiró de la agenda institucional durante más de un año por problemas de salud, fue en ese contexto cuando el príncipe Alberto impulsó la presencia de sus hijos en la vida pública, por un lado, con el fin de prepararlos en las funciones que asumirán en el futuro, y por otro, él mismo lo explicó, como una forma de estar cerca de ellos ante la ausencia de su madre. Cuando ese mal momento quedó atrás, los pequeños siguieron en activo en viajes como el que hicieron a Noruega en el verano del 2022, cuando fueron recibidos por los reyes Harald y Sonia y también por los príncipes Haakon y Mette-Marit.

VER GALERÍA

En general el mes de abril ha contado con muchas apariciones públicas de la pareja, algo que se señala ya que la agenda de Charlene de Mónaco no suele ser tan activa como la de su marido, que, por otro lado, es el jefe del Estado. Hace solo unos días estuvieron juntos en un evento deportivo que ella no se suele perder, el torneo de rugby de Santa Devota, y el pasado 14 de abril acudieron, también con el príncipe Jacques, a la final del Masters 1.000 de Montecarlo, una gran cita para la ciudad en la que también estuvieron Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo; la hermana de ésta, Lavinia Borromeo, con su marido, John Elkann, el empresario que heredó el imperio de su abuelo, Gianni Agnelli. Además la princesa Alexandra de Hannover acudió con Ben-Sylvester Strautmann, que tras seis años de relación es uno más dentro de la familia Grimaldi y así lo demuestra su presencia en actos junto al jefe del Estado.