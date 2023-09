María Teresa Campos, protección, inspiración y ejemplo para sus hijas Terelu y Carmen

Si algo ha demostrado a lo largo de los años María Teresa Campos, es que lo más importante para ella siempre ha sido su familia. Ha sido una de las grandes periodistas de España y ha hecho historia en el mundo de la comunicación de nuestro país. Ha dedicado su vida a informar, pero su familia ha sido siempre una constante en todas las facetas de su vida, la personal, y tamibién la profesional. Sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, y sus tres nietos, José María, Carmen Rosa y Alejandra, han marcado la vida de la gran periodista.

El clan Campos vive el momento más duro de su vida tras el fallecimiento de la matriarca a los 82 años de edad, tras no superar los problemas de salud que venía arrastrando desde hace tiempo y le habían apartado definitivamente de la profesión que tanto amaba. María Teresa Campos deja una huella imborrable en todos pero sobre todo, en su familia, de la que era el auténtico eje vertebrador.

La comunicadora era el pilar fundamental y, durante los últimos meses, sus hijas han estado muy preocupadas por su estado de salud y han estado completamente volcadas en su madre. De hecho, hace unos días, Terelu celebraba su cumpleaños pero esta vez, de una manera muy diferente a los años anteriores. La gran celebración que solía hacer en esa fecha se quedó en una reunión íntima a la que solo asistieron su hermana y su hija.

Teresa y sus dos hijas siempre han mantenido una estrechísima relación. Y es que las tres se quedaron solas demasiado pronto, cuando en 1984 falleció el padre de ellas, José María Borrego. Carmen, Terelu y María Teresa siempre fueron "una piña", pero tras la muerte de su padre se unieron aún más. María Teresa actuó como una auténtica madre coraje volcándose en sus hijas adolescentes, y ellas a su vez, no se separaron de su madre ni un solo momento. "Teníamos claro que no íbamos a permitir que se culpara a mi madre de su muerte porque no es así", aseguró Terelu en una entrevista.

José María Borrego se marchó antes de tiempo y dejó completamente desolada a la comunicadora tras quitarse la vida el 23 de julio de 1984 en Marbella. Terelu, por aquel entonces tenía 18 años, y su hermana, Carmen Borrego, 17. Un hecho que marcó un antes y un después en la vida de la presentadora. Incluso confesó en una entrevista en el programa Chester que este acontecimiento fue el peor momento de su vida: "Lo pasamos muy mal todos tras la trágica muerte. Viví la peor llamada".

María Teresa siempre fue la columna vertebral de la familia, en lo personal y en lo profesional, un plano en el que siempre ha estado muy cerca de sus hijas. Terelu decidió seguir los pasos de su madre, a quien admiraba profundamente, y trabajar con ella en televisión. Pero aunque casi siempre se entendían bien, para la hija mayor de las Campos no siempre fue fácil tener a su madre como jefa, pues asegura que a ella siempre le exigió más que al resto. Sin embargo eso no impidió que Terelu siguiera admirando y queriendo a María Teresa. Así se lo ha hecho saber en más de una ocasión, recalcando la "suerte tremenda" que tiene de que sea su madre, "en el aspecto personal, pero también en la profesión".

Una carrera profesional a la que también se sumó su hija Carmen Borrego. Tras dirigir varios programas, entre ellos Día a día, presentado por su madre, comenzó a colaborar con su hermana en Sálvame e incluso las tres juntas grabaron el exitoso reality Las Campos. Sus pasos televisivos no solo los han seguido sus hijas, también su nieta, Alejandra Rubio, a quien ha enseñado todo lo que sabe del mundo audiovisual.

Este año ha sido muy complicado para todas y tanto Terelu como Carmen han mostrado durante estos meses una gran preocupación por el estado de salud de su madre e incluso, en más de una ocasión se han roto hablando de ella en los platós de televisión. Carmen Borrego no pudo contener las lágrimas durante al hablar de la Semana Santa, ya que su progenitora no puso asistir este año a las procesiones de Málaga. Uno de los planes de favoritos de las Campos era acudir cada año a su balcón en la calle Larios. Una tradición que María Teresa había inculcado a sus hijas y a sus nietos.

Sus nietos

Alejandra Rubio y su abuela han demostrado a lo largo de los años que tienen una relación muy especial. Han compartido muchísimos momentos juntas e incluso la colaboradora de Fiesta, ha mostrado en varias ocasiones algunos de los instantes de su intimidad con la matriarca del clan. Como por ejemplo, las dos juntas en el sofá de casa viendo la televisión y jugando una partida de cartas.

Siempre que su agenda y su profesión se lo permitieron, María Teresa aprovechaba el tiempo con sus nietos e intentó estar muy presente en sus vidas. Aparte de la hija de Terelu, siempre dejó claro que se moría de amor por José María Almoguera, el hijo mayor de Carmen Borrego. Fue el primer chico que llegó al clan en tres generaciones, y es un joven muy querido por su madre, su tía Terelu y, por supuesto, su abuela.

"Le quiero muchísimo porque es un chico buenísimo, buenísima persona y están muy enamorados los dos y fue muy bonito verlos", dijo públicamente durante una entrevista. De hecho es el único de los tres que le ha dado un bisnieto. El pequeño, llamado Marc, nació el pasado mes de junio y Carmen Borrego se siente la 'abuela más feliz del mundo'. La menos conocida de las tres es Carmen Almoguera, la hija pequeña de Carmen Borrego. Por su profesión (trabaja como abogada), la joven no suele copar titulares, pero al igual que su hermano y su prima, estaba muy unida a la comunicadora.