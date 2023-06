Carmen Borrego desvela que ya conoce a su nieto Marc tras pasar ‘los tres peores días de su vida’

Carmen Borrego vuelve a sonreír. La colaboradora de televisión se convertía en abuela el pasado domingo por la noche en Madrid. Su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, daban la bienvenida al pequeño Marc. Esta felicidad para Borrego llegaba con algo de polémica, puesto que ella misma reconocía que se había enterado por la prensa que su nuera estaba ingresada en el hospital para dar a luz. Sin embargo, poco tiempo después aclaraba que su hijo le había avisado del nacimiento. Ahora, la propia Carmen ha anunciado que ya conoce a su nieto.

Para Carmen Borrego estas jornadas han sido de lo más difíciles. Y es que, la tertuliana ha preferido no acudir al hospital para mantener al margen a su hijo y al bebé de todo el ruido mediático. "He pasado los tres peores días de mi vida, pero ha valido la pena", se sinceraba en Viernes Deluxe. Aun así, la hermana de Terelu Campos no ha escondido la felicidad que siente por dentro. "Quiero que todo el mundo sepa que conozco a mi nieto", desvelaba muy emocionada, mientras el público estallaba con un aplauso generalizado. A continuación, la propia Carmen ha asegurado que había decidido contarlo porque no quiere "que el miércoles salga en portada y que alguien piense que yo he podido dar la exclusiva", explicaba en relación a lo que se había criticado en otras ocasiones y añadiendo que no iba a "vender" a su nieto ningún medio.

La reconciliación con su hijo

"Ha habido problemas, ahora mismo las cosas están tranquilas. No me gusta ver comentarios de mi hijo, creo que no se lo merece. Yo como madre voy a defender a mi hijo siempre", comentaba muy serena Carmen Borrego, dejando entrever que la reconciliación con José María había llegado a casa. La hermana de Terelu ha expresado su alegría y su bienestar: "Me considero una abuela súper, súper feliz", señalaba, agregando que tenían un "bebé precioso".

Además, ha confesado que ya ha cogido a su nieto en brazos y ha reconocido lo "emocionada" que está. "Estoy encantada con mi hijo y con mi nuera. Siempre he tenido la esperanza y así ha sido", apuntaba. También, ha explicado que no tiene nada que ver tener un hijo a un nieto: "Un hijo lo tienes recién nacido y tienes una responsabilidad, y con esto solo lo tienes que disfrutar, la responsabilidad es de los padres". Asimismo, Carmen Borrego insistía en que no iba a contar nada de su nieto, ni cómo era, porque "mi hijo no quiere que lo cuente". "Yo lo he dicho para que se deje de especular", zanjaba la tertuliana, con una sonrisa en la cara tras ser abuela y asegurando que su madre "lo conocerá próximamente".

La reacción de María Teresa Campos

Terelu Campos (57 años) también se encontraba en el plató y ha confesado que su hermana le llamó para contárselo. Además, la propia madre de Alejandra Rubio ha desvelado la reacción que tuvo María Teresa Campos al conocer que había sido bisabuela: "Se puso contentísima. Dijo, 'ay, una noticia bonita' y lo primero que quería era que se la llevaran a conocerlo. En este punto de la conversación con María Patiño, Terelu se ha sincerado con lo que echa de menos de su madre: "Ya no me riñe, y eso lo echo de menos, también su firmeza. Pero en contrapartida tengo caricias, y es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a ella", aseguraba, añadiendo que su madre percibe "el cariño" que le da.