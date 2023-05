Así han afrontado los colaboradores de 'Sálvame' el primer programa tras confirmarse la cancelación

La cancelación de Sálvame tras 14 años de emisión ininterrumpida ha sacudido los cimientos de la televisión. Llena de emoción, María Patiño ha abierto la tertulia dando las gracias a todos los espectadores que les han brindado todo su cariño durante más de una década. "Es una tarde muy especial porque ya lo saben ustedes, esto se acaba. Quiero aprovechar para decir algo más, ahora buscamos trabajo, pero nuestro currículum es grande gracias a ustedes y solo por eso vamos a darles lo mejor que tenemos y más".

De la misma manera, Adela González, uno de los últimos fichajes del programa de entretenimiento, se ha acordado de todos aquellos que están detrás de las cámaras, la cara menos visible pero que son imprescindibles para el desarrollo del espacio de entretenimiento. "Hay un montón de creatividad, de personas, de compañeros que lo han dado todo durante estos 14 años. A todos ellos, les mandamos un beso".

Belén Esteban, por su parte, ha repasado su larga trayectoria en televisión, desde su paso por reality shows como Gran Hermano Vip a Mira quién baila. Proyectos que ha podido hacer realidad gracias a la visibilidad que le ha dado Sálvame. "El programa de mi vida es Sálvame, es mi casa. Tengo clarísimo que voy a volver a coincidir con mis compañeros porque nuestro equipo vale mucho, todos: redactores, reporteros, productores y azafatas, los mejores del mundo".

Ana Rosa toma el mando de las tardes

Tal y como ha confirmado Mediaset, Ana Rosa tomará el relevo de Sálvame a partir del próximo mes de septiembre. "Me lo ha pedido la cadena, una empresa que me ha dado 19 años de éxito y tranquilidad y creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado", explicaba la periodista madrileña sobre esta nueva aventura laboral que comenzará el próximo mes de septiembre.

Durante la temporada estival las tardes estarán cubiertas con Así es la vida. Un espacio de entretenimiento creado por Cuarzo Producciones, productora de otros formatos exitosos como Viva la vida y La Isla de las Tentaciones, que estará dirigido por Sandra Barneda, otra habitual de la casa.

Una decisión que se corresponde con el deseo del nuevo CEO de Mediaset, Alessandro Salem, de crear una nueva imagen "familiar, respetuosa y amable" para conseguir nuevas audiencias, según han asegurado fuentes cercanas al grupo mediático al diario El Mundo.

