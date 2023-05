¿Qué pasará con los colaboradores de ‘Sálvame’ tras la cancelación del programa?

La cancelación de Sálvame ha cogido por sorpresa a los espectadores, incluido a los que trabajan para ese programa. Desde que Mediaset se pusiera manos a la obra para remodelar sus contenidos, poco a poco se han ido viendo varios cambios dentro de los formatos de Telecinco. De hecho, los nuevos códigos éticos que iban implementando afectaban directamente al programa estrella de la casa, como el 'veto' a determinados personajes muy vinculados al espacio como José Ortega Cano o Rocío Carrasco.

'Sálvame' cumple 14 años: así han cambiado sus colaboradores

El viernes 16 de junio será el último día que se emita Sálvame. Está claro que la noticia ha caído como un jarro de agua fría para el presentador y los colaboradores, además del resto de trabajadores que componen el programa. Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Terelu Campos, Gema López, María Patiño o Chelo García-Cortés han sido algunos de los encagardos de amenizar todas las tardes.

Primera reacción de Kiko Hernández tras las cancelación de 'Sálvame'

Pero, ¿qué va a pasar con Belén Esteban y el resto de colaboradores? ¿Pondrán a Jorge Javier Vázquez a presentar otro programa? ¿Continuará María Patiño al frente de Socialité? A continuación analizamos la situación de los principales rostros de Telecinco y su futuro laboral.

Sandra Barneda presentará 'Así es la vida', el magazine veraniego que sustituirá a 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez, contrato hasta 2025

Pocos días antes de conocerse la cancelación de Sálvame, el presentador del formato aseguraba en una entrevista que tenía contrato hasta 2025. Sin embargo, más allá de ese año, su futuro es más que incierto: "Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará (...) Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está", se sinceraba en La matemática del espejo, haciendo referencia a los nuevos directivos que hay ahora en Mediaset. Por el momento, tampoco se sabe qué va a pasar con el Deluxe, programa que también presenta Jorge Javier Vázquez (52 años), así como otros realities en los que está involucrado. ¿Le pondrán al frente de un nuevo formato o le relegarán a un segundo plano hasta que termine su contrato?

Belén Esteban: sus empresas, su salvavidas

"Cuando acabe Sálvame acabo yo". Es una de las frases que ha repetido en alguna que otra ocasión Belén Esteban (49 años). De hecho, la última vez fue hace poco más de una semana, concretamente en el 14 aniversario del programa, que coincidía con el homenaje a Mila Ximénez. ¿Se retirará de verdad? Hasta que no llegue la fecha clave no se sabrá. Lo que está claro es que, se aleje o no de la pequeña pantalla, la 'princesa del pueblo' tiene su futuro asegurado porque se puede dedicar a las empresas que ha ido creando en estos años atrás.

María Patiño, ¿continuará en Socialité?

Lo que sí es cierto es que María Patiño (51 años) va a continuar ligada a la televisión como Jorge Javier Vázquez. La periodista continúa presentando Socialité los fines de semana, por lo que, en principio, su futuro más inmediato será seguir vinculada a la pequeña pantalla. Ahora bien, la pregunta en este caso sería, ¿ocurrirá lo mismo con este espacio que con Sálvame y llegará a su fin, o por el contrario la cúpula directiva de Mediaset lo mantendrá? Seguramente, para quedarse más tranquila y continuar en activo en los días de diario, la gallega buscará otras colaboraciones.

Lydia Lozano: ¿retomará la oferta televisiva del mes de noviembre?

La madrileña de 62 años se ha convertido en uno de los rostros más importantes del programa de Telecinco. Por el momento, poco se sabe del futuro que le espera a Lydia Lozano a partir del 16 de junio. Sí que es verdad que ella siempre ha estado ligada a las tertulias del corazón y ya es muy difícil imaginarla en otro ámbito. Sin embargo, el pasado mes de noviembre la propia colaboradora desvelaba en el propio espacio que tenía una oferta de televisión entre manos y que le podría apartar de Sálvame. ¿Podrá Lydia Lozano retomar esa propuesta? ¿De qué se trataba? Lo que está claro es que a la tertuliana ofertas no le van a faltar.

Terelu Campos: ¿la recolocarán en el nuevo espacio de Sandra Barneda?

El futuro de Terelu Campos también es incierto. Aunque tiene alguna que otra colaboración con medios escritos, se desconoce si la tertuliana se mantendría en el apartado televisivo de Telecinco o no. Al igual que en el verano pasado con Viva la vida, a la hija de María Teresa Campos la podrían recolocar al nuevo espacio que verá la luz el próximo 19 de junio por las tardes, Así es la vida, y que estará conducido por Sandra Barneda. Aunque, de momento, no se sabe que esto pueda ocurrir.

Kiko Hernández y su futuro ¿en el teatro?

El colaborador de 46 años ha sido el primero en reaccionar tras la cancelación del programa. Aunque su futuro en la televisión sea incierto, a lo que sí va a estar vinculado es al teatro. Desde hace un tiempo Kiko Hernández está inmerso en una obra que estrenó el pasado mes de noviembre, Las Troyanas. Por lo que continuará por esta senda, centrándose también en su familia. ¿Será recolocado dentro de Mediaset para los nuevos proyectos que se vienen después de Sálvame?

Kiko Matamoros: su gran salida, el podcast con Marta López Álamo

Kiko Matamoros es el colaborador que más encarrilado tiene su futuro. Aunque prescinda de Sálvame, el novio de Marta López Álamo suele ser tertuliano habitual en otros formatos de Telecinco como Supervivientes o La isla de las tentaciones. Lo que quiere decir que, en un principio -y si la cúpula directiva lo mantiene-, continuará ligado a la televisión. Mientras tanto, podemos ver a Kiko Matamoros junto a su pareja en el podcast que ambos tienen en el canal Mtmad, donde cuentan sus peripecias a pocos meses de su ansiada boda.

Chelo García-Cortés, ¿mirando a Antena 3?

En estos últimos meses, sobre la mesa siempre han estado los rumores de la salida de Chelo García-Cortés (71 años) de Sálvame. La colaboradora más veterana del programa siempre ha desarrollado su carrera profesional dentro del mundo del corazón y en diferentes medios de comunicación. Hace unas semanas veíamos cómo daba el salto a Antena 3 para participar en Una vida con Bárbara, la docuserie sobre Bárbara Rey. Esta aparición en la competencia coincidía con su 'desaparición' de Sálvame por la operación de su cadera, después de la caída que sufrió el año pasado en la tercera edición de la Sálvame Fashion Week. ¿La recolocarán en Mediaset o tendrá que llamar a la puerta de su principal competidor?

El varapalo de Carmen Borrego

Una de las más afectadas por la cancelación de Sálvame ha sido Carmen Borrego. Desde hace un tiempo, la hija pequeña de María Teresa Campos había comenzado a echar más horas porque su marido José Carlos ya no trabajaba tanto como antes. Además, la propia Carmen había asegurado que tenía varias deudas que pagar. Incluso su hijo, José María Almoguera, con el que llevaba meses sin hablarse, le pidió que dejase de acudir a los programas de Telecinco.

Sin embargo, esto nunca ocurrió. "Yo le he dicho: Lo siento, hijo mío, pero tengo que trabajar", confesaba por aquel entonces la colaboradora. A pesar del varapalo de la cancelación, ahora Carmen tiene un motivo por el que sonreír: el nacimiento de su nieta. Además, hace unas semanas su marido confirmaba la reconciliación entre ella y su hijo. De cualquier forma, ¿hacia dónde virará ahora su camino?

Gema Lopez, otra empresaria más

Además de Belén Esteban y su afán por emprender, Gema López también hizo lo mismo y en 2021 creó su propia empresa. En el caso de la periodista de 52 años, lanzó su firma de ropa Ne&Nu, la cual acostumbra a promocionar a través de su perfil público. Con la cancelación de Sálvame, Gema López tendría más tiempo para dedicarle a su marca y hacerla crecer aún más. A pesar de tener el 'salvavidas' de su empresa, ¿continuará de alguna forma vinculada a la televisión?

Antonio Montero y su salto a TVE

Antonio Montero es otro de los colaboradores que ya se había adelantado a la cancelación de Sálvame y había encontrado un hueco en otra cadena como es Televisión Española. El pasado mes de marzo veíamos al colaborador de Telecinco estrenarse como tertuliano en Plan de tarde, el formato que presenta Toñi Moreno durante los fines de semana. Por lo tanto, el periodista tiene bastante encarrilado su futuro muy cerca de la pequeña pantalla.