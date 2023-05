Mediaset cancela 'Sálvame' tras 14 años en antena

Se confirma lo que ya eran meses de rumores: Mediaset cancela Sálvame tras 14 años en emisión. El programa de las tardes de Telecinco, que ha sido el formato más exitoso de la cadena desde su estreno en abril de 2019, llegará a su final el próximo 16 de junio dejando atrás todos sus debates, polémicas, tertulias y temas del corazón, tal y como ha publicado El Mundo. Pero no solo eso, Ana Rosa Quintana, líder de las mañanas, será la encargada a partir de septiembre de las sobremesas del canal del grupo audiovisual, que desde hace meses pretende mejorar su imagen.

Tras la salida de Paolo Vasile como consejero delegado de la compañía a finales del año pasado y la llegada del nuevo CEO, el también italiano Alessandro Salem; Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Belén Esteban, Terelu Campos, Carmen Borrego y el resto de colaboradores dirán adiós definitivamente a Sálvame, una noticia que llega después del homenaje que realizaron hace unos días a Mila Ximénez por el aniversario del programa, un formato de entretenimiento en el que han vivido numerosos momentos. "A veces hemos hecho telebasura, sí, pero todo el mundo la hace. No creo que Sálvame sea un programa de telebasura. A mí me encanta El programa de Ana Rosa, pero también tiene corazón... ¿Es eso telebasura?", dijo la 'princesa del pueblo' hace unas semanas en el citado medio.

"Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", han asegurado también fuentes de Mediaset a El Mundo, donde además explican que ha habido una "guerra fría" entre la productora de Ana Rosa, Unicorn Content, y La Fábrica de la Tele, por seguir haciendo televisión y continuar en la parrilla de la manera que cada empresa quería. De hecho, desde la cadena insisten en que aunque es una "decisión arriesgada, el plan es hacer una televisión diferente y buscar nuevas audiencias".

Desde hace meses, Mediaset ha estado implementando nuevos códigos éticos que afectaban directamente a Sálvame. La nueva normativa prohibe a los presentadores abandonar el plató de sus programas en directo sin causa justificada, revelar datos de terceros que no sean públicos o emitir contenidos que no sean acordes a su franja horaria, motivos por los que la cadena alguna vez ha sido sancionada. Además, a muchos no les sorprende la noticia de la cancelación del espacio después de que se vetaran a 13 personajes muy ligados al formato (entre los que se encuentran Rocío Carrasco, Kiko Rivera, Ortega Cano, Alba Carrillo) que han trabajado durante años en los diferentes formatos de entretenimiento de Telecinco. El objetivo, según la propia empresa, es acabar con la retroalimentación de contenidos y buscar nuevos personajes.