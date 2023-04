Carmen Borrego desvela las 'consecuencias devastadoras' que le ha supuesto su entrevista más polémica

Carmen Borrego lleva un tiempo con una situación familiar complicada. Ya no solo por su madre, María Teresa Campos, la cual se encuentra en un delicado estado de salud, sino por la relación que mantiene con su hijo mayor, José María Almoguera. Y es que desde hace varios meses la colaboradora y su hijo están distanciandos. El detonante ha sido la entrevista que concedió Carmen el pasado mes de octubre a la revista Lecturas en la que desvelaba que iba a ser abuela. Una exclusiva que, como ella misma ha reconocido, "las consecuencias que me han traído han sido devastadoras".

VER GALERÍA

Carmen Borrego se sincera y asegura que tiene que 'aprender a poner límites a su hijo'

Ha sido este viernes cuando Carmen Borrego se sentaba en el Deluxe y se enfrentaba al polígrafo de Conchita. Allí, confesaba lo mucho que se arrepentía de haber hablado de la paternidad de su hijo. "Me arrepiento, no por haberla hecho -porque era una cosa consensuada-, pero sí por lo que me ha traído esa entrevista, las consecuencias. Es decir, si yo hubiera sabido esas consecuencias, evidentemente no lo hubiera hecho jamás, lo tengo claro", admitía la hija de María Teresa Campos, sintiendo muy a su pesar lo que se había producido a raíz de haber hablado. "No hice nunca nada que no supieran, no lo hubiera comunicado si ellos no lo hubieran sabido nunca, y ya está. Las consecuencias que me han traído han sido para mí devastadoras", aseguraba Carmen.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Terelu Campos ante su Semana Santa más difícil por el delicado estado de salud de Mª Teresa Campos

Entre otras preguntas, también ha salido a la luz que Borrego había tomado la decisión de no hablar de su hijo José María y su nuera Paola Olmedo públicamente, con el fin de poder recuperar la confianza de nuevo. "No he hablado ni de él ni de ella. Ni he pronunciado sus nombres, no he dicho ni cómo estoy, ni como dejo de estar, ni qué pasa. De eso no voy a hablar nunca. He admitido tres preguntas porque quizás me acerquen, y por eso las he permitido. No seguiré hablando. No voy a hacer un debate sobre ellos", zanjaba las cuestiones acerca de su hijo y su nuera. Pero antes de terminar el tema, Carmen Borrego ha desvelado que nunca se quita una pulsera con unos corazones que le regalaron: "Si digo que no me quito la pulsera no es nada malo. Solo digo que los dos corazones de ellos siguen siendo míos", decía, llevándose el aplauso del público.

VER GALERÍA

La complicada situación familiar de Carmen Borrego: ‘Lo estamos pasando muy mal todos’

Su relación con su hijo José María Almoguera

Carmen Borrego despedía el 2022 con profunda tristeza: "Lo estamos pasando muy mal todos". Y es que, la propia colaboradora había confesado semanas antes de final de año no tener relación con su hijo José María Almoguera, el más desconocido del clan y que en mayo del año pasado se casaba con su actual mujer, Paola. Además, durante el mes de diciembre, la hermana de Terelu Campos pidió a sus compañeros de Sálvame que dejasen de hablar de su conflicto familiar, el cual estuvo en las mesas de debates varias semanas. "Ruego al programa y a mis compañeros que me ayuden. Quiero que se deje de hablar de mi hijo, estamos sufriendo", suplicó Carmen Borrego. Seis meses después, la colaboradora de televisión aún continúa buscando la paz con José María Almoguera.