Las lágrimas de Carmen Borrego al no ser invitada a la baby shower de su nieto

Carmen Borrego no atraviesa una de sus mejores rachas. Tras el reciente bache de salud de su madre a raíz de una aparatosa caída que sufrió el 31 de diciembre del pasado año y una posterior anemia que debilitó la salud de la presentadora andaluza la colaboradora se ha visto sobrepasada por un nuevo revés personal: se ha enterado en directo de que el bebé que espera su hijo José María Almoguera y la mujer de este, Paola Olmedo, su futuro nieto, es un niño. La hermana de Terelu, que no fue invitada a la 'baby shower' celebrada este domingo, se ha roto durante la emisión del programa Sálvame, donde ha exteriorizado la angustia que le invade en estos momentos.

"Siempre he tenido claro que me van a llamar el día que nazca y que le voy a conocer. Yo no voy a hacer nada que perjudique la vida de mi hijo, para mí eso es lo más importante. Si tengo que sacrificarme por él, lo haré. No voy a montar ningún número", ha expresado visiblemente afectada ante la atónita mirada de sus compañeros, que eran testigos de las lágrimas de dolor de la tertuliana.

Tras asegurar que no ha mantenido ningún tipo de encuentro ni de conversación con su hijo desde finales de septiembre o principios de octubre y reconocer que no se sentía preparada para afrontar un momento así de esta manera, Carmen, de 56 años, ha querido recalcar que no culpa a José María de esta decisión: "Yo no le he señalado, que quede claro", ha agregado. Por su parte, Kiko Hernández ha apuntado que conoce el contenido de un mensaje que hace imposible pensar en una reconciliación, algo que ella ha negado tajantemente: "No es todo como se cuenta, no voy a hablar porque solo puede empeorar la cosas".

Desde el formato de Mediaset se han volcado con el dolor de su compañera y han improvisado una particular y diferente 'baby shower' repleta de globos en color azul y rosa, dulces aperitivos y cenefas decorativas en la que cada compañero le ha hecho un regalo. El primero en hacer entrega de un obsequio ha sido Kiko Matamoros, que le ha dado un body para el pequeño en el que lee la frase "Abuela, eres la mejor": "Sin duda alguna voy a ser la mejor abuela, que no lo dude nadie", ha sentenciado.

Carmen Borrego se despidió del 2022 con una gran tristeza. "Lo estamos pasando muy mal todos", confesaba hace unas semanas la hija de María Teresa Campos, que en la actualidad no mantiene contacto alguno con su hijo, José María Almoguera, el más desconocido del clan y en cuya boda, celebrada el pasado mes de mayo, reunió a toda su familia. Al parecer, el desencadenante de su distanciamiento fue a raíz de que Carmen hablara del bebé que esperan su hijo y su nuera y a su vez salieran publicados unos audios de la esposa del hijo de la colaboradora en los que criticaba duramente a la familia Campos. "Yo de mi hijo y de mi nuera no he hablado. Todo lo que he dicho ha sido con su consentimiento, nunca he dado una noticia de ellos sin que lo supieran", ha añadido hoy.