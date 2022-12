El dolor de Carmen Borrego por el distanciamiento con su hijo, con el que lleva meses sin hablar

Apenas ha pasado medio año de la boda de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, con Paola Olmedo, a la que asistía feliz toda la familia Campos. Desde que en octubre salieran a la luz los famosos audios de Paola hablando de su suegra, así como de la hermana y la sobrina de esta, Terelu y Alejandra, todo ha cambiado radicalmente. Este miércoles, Borrego no podía evitar romper a llorar en el plató de Sálvame al salir de nuevo el tema y confirmaba que llevaba desde entonces distanciada de su hijo. "Para mí está siendo muy duro todo", aseguraba.

Fue con las palabras de Terelu cuando Carmen no pudo contener las lágrimas. Su hermana señalaba cómo "sus amigos, su familia, sus compañeros" ven "cómo se derrumba en muchos momentos y cómo le cuesta seguir en el día a día". Al escuchar por boca de ella la descripción de lo que está viviendo por el distanciamiento con José María, la tertuliana se levantaba y se marchaba de plató.

Instantes después regresaba y se dirigía directamente a cámara para decir "no puedo con las injusticias". Borrego no quiso especificar a quién mandaba ese mensaje porque “al que va lo sabe perfectamente”, afirmaba. “Ya dije aquí en su momento, porque yo la conciencia la tengo muy tranquila, que nadie me puede juzgar como madre”, al menos no quienes la conocen bien, subrayaba. "Jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con ninguno de mis hijos".

"He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y todo vuelva a su cauce, no ya solo por mí, porque también hay otras personas afectadas que tampoco se lo merecen", decía. "Yo no me lo merezco, pero hay otras personas que es impensable. Vamos a ser todos justos, razonables".

"Hablando se entiende todo el mundo", añadía antes de asegurar que no le importaría pedir perdón, pero, eso sí, no lo haría a toda costa: "No me voy a tirar al suelo a que nadie me pise porque no me lo merezco". A esta última frase, su hermana Terelu respondía con contundencia: "Ni yo lo voy a consentir". Poco antes, durante el tiempo que Carmen Borrego se ausentó del plató, la menor de las Campos dejaba claro del lado de quién se posicionaba: "A mí la primera que me duele es mi hermana, no me voy a andar con rodeos".