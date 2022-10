Carmen Borrego, disgustada, responde a las polémicas palabras de su nuera sobre su hermana Terelu y su sobrina

Carmen Borrego se confiesa disgustada, tanto que incluso admite que se le han saltado las lágrimas. La hija de María Teresa Campos ha escuchado algunas grabaciones en las que la mujer de su hijo José María, Paola Olmedo, manifiesta su opinión y critica a su familia política. Entre los comentarios menciona a Terelu Campos, hermana de su suegra, y a la hija de esta Alejandra, criticándolas, algo que ha dolido mucho a Carmen, como ella misma aseguró. La hija de María Teresa quiso dirigirse a su hermana y su sobrina, que son objeto de los desagradables comentarios y con quienes hace unos meses ella misma tuvo un cierto distanciamiento. “Lamento lo que está ocurriendo, que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. No quiero perjudicarle, tienes todo mi apoyo” dijo la colaboradora refiriéndose a José Antonio. Aseguró que había hablado con su nuera de estos polémicos audios y se confesó “preocupada”, apuntando además que esta situación es “dolorosa” para todos.

Alejandra Rubio se pronuncia ante la polémica por la boda de su primo: 'No quiero ninguna guerra'

Así es José María Almoguera, el nieto mayor de María Teresa Campos que se casará en mayo

VER GALERÍA

La polémica le ha generado mucha tensión a Carmen hasta el punto de que no ha podido evitar estallar durante la publicidad de Sálvame. “No lo estoy pasando bien. Es mejor explotar antes y vaciarte, no quiero coger la puerta y marcharme en medio del programa, tengo que afrontarlo todo” dijo. Aunque ha evitado la hija de María Teresa Campos poner un calificativo a los comentarios que ha hecho Paola, sí ha querido enviarle un mensaje opinando que quizá se ha hecho una idea equivocada de las aludidas. “No tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana porque no las conoce. Está juzgándolas o hablando como alguien que está viendo la tele y juzga a dos personas que no son de su familia” dijo, mostrándose prudente para no hacer más daño a los suyos.

VER GALERÍA

Carmen le reprochó a su nuera algunas de las cuestiones que aborda, asegurando que no tenía que haber respondido a determinadas preguntas. Contó además que había hablado con Paola y que esta estaba “avergonzada” y ha pedido disculpas a su familia. “Todos nos equivocamos, todos hablamos de más y las cosas se agrandan y se sacan de contexto. La voy a disculpar porque es la mujer de mi hijo y lo que me importa es que sea feliz, esto le va a hacer aprender que no te puedes fiar de nadie ni hablar con naturalidad” dijo la colaboradora.

Loading the player...

Alejandra Rubio comparte imágenes no vistas de la gran boda de la familia Campos

En la controvertida grabación (estaría hablando con su madre y una tercera persona), Paola manifiesta lo que piensa acerca de Terelu y Alejandra, a quienes califica de “altivas”. Explica que Carmen y Terelu discuten a causa de Alejandra, que también participa como colaboradora en programas de televisión, y asegura que no le gusta la actitud de la joven, que no tiene reparos en hablar públicamente de los miembros de su familia. “Vende a cualquiera, ni familia ni nada” dice. Durante la conversación también comentaba que Alejandra habría tenido una relación con un colaborador mientras tenía pareja. “Me vas a perdonar Paola, pero eres tonta, hija. Te están sonsacando, no deberías haber contestado a esto nunca” respondía Carmen contundente. Paola criticaba además en esta conversación el físico de Terelu Campos.