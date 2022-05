Alejandra Rubio se pronuncia ante la polémica por la boda de su primo: 'No quiero ninguna guerra'

Desde que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se casase el pasado sábado, Alejandra Rubio ha estado en el punto de mira por sus polémicas declaraciones en el día después de la boda. En ellas hacía referencia a que Rocío Carrasco sí que iría a su enlace, si lo hubiese en un futuro, y a varias anécdotas del compromiso como el hecho de que ni ella, ni su madre conocían a la novia de antes o que en un momento de la celebración Carmen Borrego no disfrutase como le hubiese gustado. Unas palabras que no habrían gustado nada a su tía, la cual llamó "infantil" a su sobrina. Sin embargo, Alejandra no ve problema en sus declaraciones y ha dejado bien claro que ella no quiere "ninguna guerra" y que no se arrepentía de nada de lo que había dicho, tal y como ha reiterado en Viva la vida.

"No dije nada malo, nada que pudiese hacer daño a nadie. Nada escandaloso", se defendía la hija de Terelu Campos ante la polémica suscitada por sus declaraciones. "No me arrepiento de nada de lo que dije, lo volvería hacer exactamente igual, no creo que haya dicho nada malo, ¿qué queréis que mienta? Es verdad que no conocía a la novia de mi primo, pero también dije que me pareció una chica encantadora", decía Alejandra Rubio con total sinceridad sobre la actual mujer de José. La colaboradora se ha mantenido en sus palabras, aunque no entendía que su tía se escandalizase por la forma de hablar que tenía: "Ella me conoce, sabe cómo soy y que digo las cosas tal y como las pienso, si se ha puesto mal por lo que yo dije no lo entiendo, en estos días se me ha ido dando la razón, Rocío reconoció en el otro programa que a mi boda sí que vendría", señalaba.

"Yo creo que no soy infantil, no me parece algo malo. Lo que sí es que hay veces que soy demasiado sincera o muy brusca hablando. Digo lo que pienso, igual muchas veces me tendría que callar. No lo he dicho ni con maldad, ni para hacer daño a nadie. Si se ha malinterpretado ahí no entro yo", aseguraba Alejandra tras escuchar cómo su tía le llamaba "infantil"."Le puse un mensaje un día que estaba trabajando y le dije que yo no quería problemas, que por mi parte se olvidara. Me dijo que ella no había dicho nada. Yo no quiero otra guerra, por mi parte no la va a haber. No se si ha entendido el mensaje, pero no voy a hablar más con ella de este tema", contaba la colaboradora, reiterando una y otra vez que no había comentado nada malo y zanjando la polémica de su tía Carmen Borrego.