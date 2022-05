Una semana después del enlace Alejandra Rubio comparte imágenes no vistas de la gran boda de la familia Campos La hija de Terelu, con un 'look' espectacular, aparece al lado de su abuela María Teresa o junto a su novio Carlos Agüera





Hace justo una semana, la familia Campos se reunía al completo para vivir una jornada realmente inolvidable. El motivo no era otro que la boda de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego que daba el 'sí, quiero' a su novia, la argentina Paola Olmedo. Un enlace celebrado en la localidad madrileña de Torrejón de Velasco al que acudían más de un centenar de invitados, entre ellos los seres queridos de la pareja. Como es lógico, Alejandra Rubio no faltaba a la gran cita y ha sido este sábado cuando compartía algunas de las imágenes no vistas de la entrañable jornada. La hija de Terelu Campos lucía espectacular en la finca que acogía la fiesta, y nos mostraba tanto el cariño que siente por su abuela María Teresa como el amor que le tiene a su novio Carlos Agüera. Todos ellos disfrutaron juntos de una fecha muy importante para el clan, así que ¡dale al play y no te lo pierdas!

