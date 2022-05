Las primeras y emocionadas palabras de Terelu Campos tras la boda de su sobrino

Difícilmente podrá olvidar Terelu Campos este 14 de mayo ya que es el día más feliz en la vida de su sobrino. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha contraído matrimonio con su novia Paola en una finca de la localidad madrileña de Torrejón de Velasco en la que se han vivido momentos muy emotivos. Así lo ha confirmado la propia presentadora a Viva la vida en una conexión en directo con el programa, donde ha explicado que ha llorado más que los propios novios y ha contado más detalles de esta jornada "de reencuentros que siempre es importante".

Terelu, que ha acudido con su hija Alejandra Rubio, ha explicado que la ceremonia ha sido muy bonita y los novios han protagonizado "una entrada muy original, muy personal y muy ruidosa". Tanto José María como Paola, dice, iban guapísimos, y se han emocionado. Además, ha contado que durante la ceremonia la novia ha dicho unas cosas muy bonitas. "Ella ha llorado, pero yo más", ha apuntado. También ha intervenido Carmen Borrego, pronunciando unas preciosas palabras tanto de su hijo como de la que ya es su nuera.

La presentadora, que ha apostado por un look con tonos morados, ha conocido personalmente a la novia el mismo día de la boda y la conexión entre ambas ha sido magnífica. Asegura que Carmen le había hablado maravillas de Paola y nada más verla ella las ha corroborado. Terelu, además, ha tenido "el privilegio de verla antes que nadie vistiéndose de novia mientras yo me vestía también" y resalta el buen entendimiento que ha reinado desde el primer momento. "Super cariñosa, sus hijos... Todo muy bonito", ha reconocido.

Si hay alguien que está viviendo con especial intensidad este gran día es María Teresa Campos, quien no "quita ojo" a los contrayentes tal y como ha confirmado Terelu: "Se ha casado su primer nieto, el único varón, el hombre de su vida como ella dice". Cabe recordar que la presentadora tiene además dos nietas: Carmen Rosa Almoguera (hija de Carmen Borrego y hermana del novio) y Alejandra Rubio (hija de Terelu). Esta última ha acudido al enlace de su primo con un diseño de Hannibal Laguna y sobre la posibilidad de ser la siguiente en pasar por el altar con Carlos Agüera, su madre ha dicho que los ve muy felices pero recomienda que esperen para dar el paso.

La ausencia de Rocío Carrasco

José María se dedica al mundo de la comunicación pero siempre ha apostado por mantenerse al margen de la popularidad de la familia Campos. Junto a su pareja ha apostado por un enlace discreto al que tan solo han asistido sus íntimos, entre los que se encuentran el reportero Kike Calleja y su prometida Raquel Abad. "Estamos los justos, no hay mucha gente ni poca, hay muy buen rollo y muy buen ambiente", ha dicho Terelu. Además, ha especificado que no hace referencia con estas palabras a la ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Sobre el motivo por el que la hija de Rocío Jurado y su esposo no ha acudido a este acontecimiento, la primogénita de María Teresa Campos dice que no sabe nada " ni me tiene que dar explicaciones, no es la boda de mi hija".