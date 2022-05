Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Ana Mena y otros grandes artistas envían sus mensajes de apoyo a Chanel

¡Horas! Eso es lo que queda para que dé comienzo la gran final de Eurovisión y para que veamos a Chanel Terrero hacer disfrutar a todo el público sobre el escenario del Pala Alpitour, en Turín, ciudad convertida en la anfitriona de este festival. La representante española se va a dejar la piel con su SloMo para intentar alzarse con el deseado micrófono de cristal, tras más de 50 años sin conseguirlo -concretamente desde 1969 con Salomé y 'Vivo Cantando'- y lo cierto es Chanel es una de las favoritas para ganar esta noche el certamen. Pero antes de su esperadísima actuación, la española de origen cubano ya está recibiendo multitud de mensajes de apoyo y de ánimo, sobre todo de grandes artistas como Marta Sánchez, Ana Mena, Mónica Naranjo, Pastora Soler, incluso de Thalía, entre otros.

VER GALERÍA

Chanel, muy emocionada al escuchar el mensaje de una artista internacional a la que admira muchísimo

"Chanel Terrero, fuiste mi apuesta desde el principio y mi olfato musical no me suele fallar casi nunca. Tienes todo para convertirte en estrella y yo hoy, solo puedo desearte todo lo mejor. ¡Qué orgullo que nuestra bandera vaya acompañada de tanto talento!", ha escrito convencida Marta Sánchez de las posibilidades que tiene Chanel Terrero esta noche en Eurovisión. De hecho, las casas de apuestas sitúan a España entre las diez favoritas. Otra gran artista que ha querido acordarse en el día de hoy de la representante española es Mónica Naranjo: "Para todos nosotros tú ya has ganado, Chanel Terrero. Eres una artistaza y una pedazo de profesional. Tú y tu equipo os habéis dejado la piel... ¡Disfruta esta noche y enséñale al mundo lo que sucede cuando una diva pisa el escenario!", ha expresado la cantante. La mexicana Thalía también se ha sumado al apoyo, dedicándole el montaje de un vídeo de la propia Chanel en Eurovisión mezclando imágenes de la intérprete de Amor a la mexicana con una frase, "hoy me siento muy Eurovisión. Mood".

VER GALERÍA

Laura Pausini y Mika no se resisten a bailar 'SloMo' de Chanel en el backstage de Eurovisión

Por otro lado, una de las artistas que estuvo a punto de estar en Turín esta noche y que ha querido volcarse con la hispano cubana y su SloMo ha sido Ana Mena -la malagueña intentó representar a España en Sanremo 2022-: "Me encanta ver la ovación de todo el estadio a Chanel. Ella ya ha demostrado que es una reina. Se merece lo mejor". También han querido mandarle todo su ánimo artistas que representaron a España en Eurovisión como Pastora Soler, Daniel Diges o Soraya. "Estamos contigo Chanel Terrero, hoy es tu día, ¡hoy es nuestro día porque contigo no podemos estar más orgullosas! ¡Vamos a vibrar contigo! ¡Disfrútalo mi niña!", animaba la intérprete de Quédate conmigo, canción que llevó al festival en 2012. "Todo mi apoyo mi buena energía para todo el equipo en este día tan especial, lleno de emociones Chanel Terrero", escribía Soraya, entre otras muestras de cariño para esta gran noche.

Loading the player...

Chanel, muy emocionada al escuchar el mensaje de apoyo de una artista internacional a la que admira muchísimo

VER GALERÍA

La inspiración flamenca de Chanel, favorita en las encuestas, arrasa en la inauguración de Eurovisión

Esta misma mañana, Chanel Terrero ha querido mostrar a todos sus seguidores cómo afrontaba la final de hoy. "Me explota el corazón ahora mismo. Gracias. Prometo dar el show", ha escrito la cantante de SloMo, a punto descomponerse por tener los nervios a flor de piel, haciendo partícipe a toda su comunidad y compartiendo con ellos sus emociones. Y es que desde que se conociera la noticia de que Chanel iba a representar a España el pasado mes de enero, la hispano cubana no ha parado de recibir numerosos mensajes de cariño y de ánimo. La española actuará en la primera mitad y subirá al escenario con un diseño hecho a medida para la ocasión. Todo el mundo "ready" para ver y disfrutar de la gran noche de Eurovisión con Chanel Terrero y su SloMo.