Laura Pausini y Mika no se resisten a bailar 'SloMo' de Chanel en el backstage de Eurovisión

Tres días faltan para la final de Eurovisión y España sigue en el top diez de las apuestas. Los ensayos de Chanel convencen cada vez más a los privilegiados testigos, tanto que incluso se ha podido "pillar" a los presentadores del certamen bailando la marchosa coreografía. Aunque la delegación aseguró que se quiere guardar algunos ases en la manga para la final del sábado 14, estos días se han ido puliendo detalles que van redondeando el show que brillará en el Pala Alpitour. Aunque la actuación entera solo se verá el día de la final, algún fragmento (apenas un minuto) se emitirá durante la segunda semifinal que se celebra hoy jueves 12 de mayo en Turín.

Chanel se consolida como una de las grandes favoritas para ganar Eurovisión

La emotiva ovación y el grito de Ucrania en la primera semifinal de Eurovisión

VER GALERÍA

En el último pase se han ajustado algunos planos, se ha mejorado la iluminación y se han perfeccionado los movimientos, como informa TVE. Uno de los ingredientes estrella del montaje lo forman los toques latinos y flamencos, que han vuelto a ser lo más comentado, junto con el dance break que hace Chanel y el solo con progresión de notas ascendentes que la intérprete realiza en la parte final de la canción. “Ha sido increíble, quiero verlo ya” aseguró la artista. Lo que se describe ya como “Chanelazo” ha vuelto a dejar con la boca abierta y se multiplican en las redes comentarios como “no puedo respirar”, “España 2023” y “no tenemos palabras”. ¿Se cumplirán estas predicciones?

Laura Pausini baila al ritmo de Chanel

Lo que está claro es que es un tanto difícil resistirse a SloMo, hasta el punto de que los presentadores de este año, Laura Pausini y Mika, se dejaron llevar por la melodía en el backstage, como captó el presentador David Moreno Sáenz (Boing y HBO) en sus perfiles. En el breve clip se puede ver cómo la italiana no deja de bailar, con muchísimo ritmo, mientras su compañero hace lo propio unos pasos más alejado. Cuando Laura se da cuenta de que no es la única que está disfrutando, avisa a Mika y los dos improvisan juntos, uniéndose a la fiesta que se organiza en un momento, con técnicos y personal, entre bambalinas. La cantante italiana explicó estos días que ya tiene un favorito entre los aspirantes de este año, aunque no puede pronunciarse abiertamente para no influir en la opinión de los espectadores cuyos votos ayudarán a elegir el ganador. Está claro que está disfrutando mucho de la experiencia que para es una aventura, como aseguró.

VER GALERÍA

Competencia no le falta a Chanel pues este año se perfilan claros favoritos, aunque algunas voces apuntan a que ningún número es tan potente como el suyo. Ucrania es desde hace semanas uno de los países más aclamados y la intensa ovación que recibieron en la semifinal demuestra el apoyo de los eurofans a su canción. Grecia también está en los primeros puestos de las casas de apuestas, igual que Italia, aunque en un reciente ensayo había decepcionado un poco. Reino Unido, Suecia y Noruega con su curiosa manda de lobos amarillos también obtienen el respaldo de los aficionados. Solo quedan tres días y el misterio quedará resuelto.