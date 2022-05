La condición que tiene que cumplir Laura Pausini como presentadora de Eurovisión

Arranca por fin el acontecimiento más esperado de la semana. El festival de Eurovisión se prepara hoy martes para una primera semifinal de la que saldrán algunos de los contendientes de la esperadísima final del sábado 14. No solo los contendientes se enfrentan ya a los nervios y la emoción que supone subirse al escenario de Turín, sino que los presentadores ultiman también los detalles de una fiesta que ningún eurofan se quiere perder. Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan se encargarán de conducir los conciertos de lujo que esta semana sonarán en la ciudad italiana, una auténtica aventura para Laura como ha dicho en varias ocasiones. La intérprete ha explicado cómo se enfrenta a este reto y las condiciones que la organización impone a los presentadores escogidos para conducir el certamen.

“Cuando firmamos el contrato como presentadores, nos impusieron no encontrarnos a los concursantes hasta que nos estuviéramos en Turín” comentó en el programa La matemática del espejo que se ha emitido estos días en televisión. "Y no podemos decir nuestra opinión" apuntó. "No puedo decir quién es mi favorito, porque me conocen en varias naciones. Y, si digo que me gusta el concursante de Suecia, en Italia pueden votarle. Igual que Mika. Entonces no podemos hacerlo para no influenciar, pero tengo ya mi canción favorita" reveló con simpatía al periodista Carlos del Amor.

Compañeros de lujo

Definió Eurovisión como algo diferente, un programa que nada tiene que ver con otros que ha presentado a lo largo de su carrera. "Yo he presentado un show en televisión en Italia, pero Eurovisión es algo muy diferente. Además, es todo en inglés, aunque es un reto. Lo hablo, pero presentar...". Cuenta con dos compañeros que, como dijo, la ayudarán en este sentido. “Por suerte, tengo dos grandes amigos a mi lado, Mika y Alessandro Cattelan, y nos vamos a ayudar”. Ilusionada se enfrenta Laura a este concurso en el que le encantaría, ya que están en Italia, hacer un homenaje a la recordada Raffaella Carrá.

Laura Pausini ya confesó a ¡HOLA! que una de las cosas que encontraba más difíciles tras ser elegida para presentar Eurovisión es no mostrar sus preferencias por ninguno de los contendientes. Quizá algo complicado pues Europa se enfrenta a su gran cita musical con las apuestas a pleno rendimiento. Entre las favoritas figuran Grecia, Ucrania y España, que espera con el aliento contenido que SloMo y el show de Chanel arrasen entre los eurofans. De momento la impresión tras los primeros ensayos ha sido excelente y ha logrado halagos tanto de la prensa como de quienes han podido ver los primeros retazos de la actuación.