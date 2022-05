Chanel recuerda las atroces críticas que recibió tras ser elegida antes de poner rumbo a Italia Nueva polémica en Eurovisión: una avería pone en jaque la escenografía de las delegaciones El Pala Alpitour cuenta con unos enormes arcos con luces que se movían, creando efectos que de momento no podrán utilizarse

El festival de Eurovisión siempre es sinónimo de polémica por uno u otro motivo, un elemento más que caracteriza este encuentro musical y que este año promete marcar de manera muy significativa las actuaciones de los aspirantes. Ha sido al iniciarse los ensayos en el Pala Alpitour de Turín cuando algunas delegaciones han comprobado con disgusto que se había roto el mecanismo que mueve los arcos que componen el sol del escenario, una de las grandes atracciones de este año. Esto obligaría a los aspirantes a replantearse una puesta en escena que normalmente ya estaría organizada a estas alturas (recordemos que la primera semifinal se celebra el 10 de mayo).

Albania, Letonia, Lituania, Suiza, Eslovenia, Ucrania, Bulgaria, Holanda y Moldavia han sido las primeras afectadas por este contratiempo que no se sabe si podrá ser solucionado a tiempo para el festival. Sin duda un varapalo pues replantear a estar alturas la escenografía supone ir contrarreloj para algunas candidaturas. Poco se sabe de la propuesta española en este sentido ya que es, junto con el vestido de Chanel, uno de los secretos mejor guardados. No será hasta el próximo día 7 de mayo cuando se pueda ver lo que ha preparado la artista (será su segundo ensayo) que, como dijo Eva Mora, jefa de la Delegación Española, trabaja en una coreografía con mucha fuerza. “La puesta en escena potencia mucho la coreografía, que va a impactar muchísimo... Si os esperáis ver lo mismo que en el Benidorm Fest, no. Habrá alguna cosa diferente" aseguró.

Las apuestas avalan a España

Dentro de apenas unas horas la bailarina y cantante se marcha a Turín con ganas, ilusión y sobre todo avalada por el excelente puesto que pronostican las encuestas previas al certamen. La propuesta española ha ido escalando posiciones hasta meterse en un reñido top ten que los eurofans esperan que tenga su reflejo el día de la final. Chanel se marcha a Turín con los deberes hechos y el mal recuerdo ya pasado de lo ocurrido tras su elección en el Benidorm Fest, cuando muchos fans la atacaron en las redes.

“En este trabajo estás siendo juzgada siempre, pero cuando se pasa a un ataque verbal y amenazas como las que recibí… Me quité Twitter por mi salud mental, pensaba que si fueran críticas a mí como artista, a lo que hice en el escenario bueno, pero eran ataques racistas y de todo tipo” confesó en El Hormiguero antes de viajar a Italia. La artista aseguró que su victoria con SloMo fue “agridulce”. “Pasaron unos días hasta que decidí salir, iba con amigos y tenía miedo por si me tiraban un hielo o algo, pero al final nada, todo muy bonito”, explicó.

Sobre las posibilidades que tiene en Turín, se muestra cauta y explica que su intención es estar satisfecha con su trabajo. “Es una competición, pero yo estaría contenta si salgo del escenario, miro a mis bailarines y estamos satisfechos de hacer un buen show, luego lo que pase no está en nuestra mano”, aclaró. Las semifinales de Eurovisión se celebran los próximos 10 y 12 de mayo y la final, en la que a los elegidos en dichas cribas se unirán los miembros del Big Five (España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania), será el 14 de mayo.

