El 'top 10' de las apuestas en Eurovisión: ¿Qué posición ocupa Chanel?

¿Quién será el ganador del micrófono de cristal de la 66ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace a tan solo tres días para la gran final que se celebra el 14 de mayo en el Pala Alpitour de Turín. Las casas de apuestas están que echan humo y parece que ya hay algunos claros favoritos, aunque nunca se puede menospreciar el factor sorpresa, tan presente en la historia eurovisiva.

De momento, parece difícil desbancar a Ucrania de la primera posición y colocan a sus representantes la Orquesta Kalush y su tema Stefania como los grandes vencedores. Su canción dedicada a las madres va camino de convertirse en un todo un himno patrio y los vaticinios relativos a su victoria están ligados, en gran parte, a la situación actual del país, invadido por Rusia desde el pasado 24 de febrero.

Según los datos recogidos por Eurovision World, donde se tienen en cuenta todos los países que apuestan y los clasifican en función de sus probabilidades de ganar ( cuanto mayor sean estas, menos se paga por euro apostado) los cinco raperos ucranianos encargados de representar a su país acumulan un 49% de posibilidades de alzarse con la victoria, seguidos del país anfitrión, Italia que tienen un 13 % de probabilidades de ser el gran triunfador con la balada romántica de Mahmood y Blanco, Brividi, que cuenta con todos los ingredientes ‘made in Italy’ con desamor, drama y una buena interpretación que nos lleva a rememorar a Eros Ramazotti, Nek o Umberto Tozzi. El dúo ha declarado que estaría más que feliz de ser derrotado este año si la victoria fuera para la Orquesta Kalush y más aún si esta pudiera ayudar a la población afectada por la guerra.

El tercer favorito parece estar bastante reñido pues durante estos días se lo disputan entre el Reino Unido y Suecia. Los ingleses tienen en escena al fenómeno social Sam Ryder, quien ha conquistado las apuestas como un auténtico cohete con su tema Space Man, una canción muy popera como saben hacer ellos. Suecia, por su parte, llega con Cornelia Jakobs interpretando Hold Me Closer con el que ha logrado acumular un 8% en las apuestas y con el que deja claro, una vez más, la impecable trayectoria de los suecos en este festival.

La quinta posición es para nuestra representante Chanel y sus magníficos bailarines. Su puesta en escena no ha dejado indiferente a nadie y las redes se han llegado ya con el hashtag #SloMoChallenge, donde muchos se han atrevido a ejecutar alguno de los pasos de su atrevido baile al que ha dado forma una de los coreógrafos más solicitados del mundo, Kyle Hanagami, quien ha trabajado con Jennifer Lopez, Blackpink y Ariana Grande.

También se habla mucho de las posibilidades de Grecia que se cuela como favorita en la sexta posición, seguidos de los polacos quienes serán representados por Krystian Ochman, nieto del tenor polaco Wieslaw Ochman y ganador de una de las ediciones de La Voz de su país. Cerrando los últimos tres puestos de este 'top ten' se encuentran Noruega y su particular manada de lobos, los Subwoolfer y su tema "Give That Wolf a Banana", los Países Bajos con S10 y su tema De Diepte y Serbia, que con una puesta en escena bastante regia y alejada de los espectáculos luminosos se presenta con In Corpore Sano, de Konstrakta.