Conoce a los cinco bailarines de Chanel en 'Eurovisión'

Chanel, nuestra representante en el festival de Eurovisión 2022, parte como una de las favoritas para hacerse con el premio. Su SloMo, la canción ganadora del Benidorm Fest, suena en todas las radios y su complicada y original coreografía, diseñada por Kyle Hanagam, ha llamado la atención de todas las delegaciones contrincantes. Y aunque todos saben el nombre de la artista española, pocos conocen quiénes son los bailarines que la acompañan en esta experiencia en la que todos demostrarán su poderío el próximo sábado 14 de mayo en Turín. Pol, Raquel, Ría (María), Exon y Josh son los cinco profesionales de la danza que han acompañado a la intérprete cubana desde el principio de esta aventura, cuando representar a España solo era un sueño que debía competir primero contra Rigoberta Bandini y su Ay Mamá, Las Tanxugueiras y su Terra o Rayden y su Calle de la llorería.

Exon Narcos se ha hecho un nombre dentro del mundo de la danza y fue uno de los concursantes de The Dancer, donde coincidió con su amiga Lola Índigo. Con orígenes latinos, este bailarín no ha contado con el apoyo de su familia, algo que le ha hecho las cosas más difíciles. "Yo sabía que había nacido para ello porque cuando bailaba sentía algo dentro de mí que no era normal, me llevaba más allá. No podía describirlo, pensaba: 'Aunque no me apoye nadie, voy a seguir con mi camino y con lo que yo pienso y siento que debo hacer que es bailar", dijo a TVE. Para luchar por su sueño y pagarse su formación, este profesional ha trabajado en varios oficios hasta que viajó a China, donde siguió bailando para continuar ganándose la vida en lo que más quiere.

Ría (María) tiene 22 años, es de Sevilla y se ha formado tanto en su tierra natal como en Los Ángeles, donde estuvo nueve meses aprendiendo en varias disciplinas relacionadas con la danza. Con una gran experiencia sobre los escenarios, será una de las bailarinas (aunque también cantará) de Malinche, el musical de Nacho Cano que se estrena el 15 de septiembre, donde Chanel es protagonista. Además de estar cumpliendo uno de sus sueños acompañando a nuestra representante en esta difícil coreografía, esta bailarina ha participado en el videoclip Chicken Teriyaki de Rosalía. "Tengo el corazón lleno de amor y fuerzas por todo el calor que recibimos. Gracias de verdad por vuestra energía. Tengo las pilas cargadas para romper ese escenario", ha escrito en sus perfiles sociales.

Actriz y bailarina, Raquel Caurin comenzó sus estudios de danza en Valencia, aunque los finalizó en el Real Conservatorio de Danza de Madrid en 2007. Con una gran experiencia alrededor del mundo, la bailarina ha formado parte del elenco de la compañía Europa Danse en su gira por Francia, Suiza y España y en la de Joaquín Cortés, donde sigue trabajando en la actualidad. Además de bailar en la final de la Champions Leage, esta profesional también ha participado en los musicales de El guardaespaldas, Flashdance o Dirty dancing y en televisión los espectadores han podido verla en el plantel de bailarines de Operación Triunfo. "Gracias Chanel por tu inmenso talento y esfuerzo, sabes que te quiero y admiro infinito y me siento inmensamente afortunada de vivir esto a tu lado", ha compartido con sus seguidores.

Con 28 años, Josh Huerta vino con su madre desde Perú cuando tenía solo 13, edad en la que ya sabía que quería ser bailarín. Se apuntó a clases de baile cuando vio el programa Fama y desde entonces se ha formado por todo el mundo, lo que le ha permitido ser uno de los bailarines de las últimas actuaciones de las Spice Girls. Lleva trabajando en Tu cara me suena desde la sexta temporada (tiene actuaciones icónicas junto a Nía) y en sus perfiles sociales muestra cientos de coreografías que dejan a todos anonadados. Pero no solo eso, este profesional de la danza, que ha estado trabajando en China o Estados Unidos, ha ido de gira con Abraham Mateo, ha coreografiado una puesta en escena de Luis Fonsi para Ucrania y ha bailado con Maluma. "Me siento muy afortunado de vivir esta experiencia y compartirla con gente que quiero", ha asegurado.

Pol Soto tiene 26 años, nació en Collbató (Barcelona) y yendo a Eurovisión ha cumplido uno de sus sueños. Su pasión por el baile viene desde pequeño y ha estudiado danza en varias escuelas de Barcelona, Madrid y Londres. De hecho, hasta ha sido profesor en un centro de su ciudad natal que abrió su madre, pero que cerró por culpa de la pandemia. Con una amplia trayectoria profesional, este bailarín ha participado en varios shows de Carmen Farala, ganadora de la primera temporada de Drag Race España y además ha aparecido en programas televisivos como Operación Triunfo. "Los sueños se hacen realidad y yo estoy cumpliendo uno de ellos viviendo esta experiencia pudiendo bailar al lado de una artista de la talla de Chanel Terrero. Con amor, cariño, constancia, trabajo y mucha ilusión puedes conseguir cualquier cosa que te propongas", ha afirmado.