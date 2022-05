Segunda semifinal de Eurovisión: 18 países y solo 10 puestos en juego

Los billetes para estar en la final de Eurovisión están a punto de agotarse. Solo 25 países de los 40 presentados optarán a hacerse con el micrófono de cristal este sábado 14 de mayo en una gala celebrada en la ciudad italiana de Turín. El martes, tuvo lugar la primera semifinal y a los los miembros del 'Big Five' (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido) o lo que es lo mismo a los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión, se le unieron los diez primeros clasificados: Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Ucrania, Grecia, Moldavia y Países Bajos.

VER GALERÍA

- Conoce a los cinco bailarines de Chanel en 'Eurovisión

- La condición que tiene que cumplir Laura Pausini como presentadora de Eurovisión

Hoy día 12 de mayo tiene lugar la segunda semifinal en la que se vuelven a poner en juego otros diez puestos para la final. En esta ocasión y a diferencia de la primera clasificación, donde los encargados de otorgar los votos fueron Francia e Italia, ahora nos toca a nosotros junto a Alemania y Reino Unido.

En esta segunda semifinal 18 países se baten en duelo y el primero en saltar al “campo de batalla” será Finlandia que es representada por una de las bandas de rock más exitosas de su país, The Rasmus. Creada hace más de tres décadas y con varios discos de platino bajo el brazo, este grupo compuesto por tres chicos y una chica se presenta con Jezabel, un tema con mucha fuerza con el que dejan claro quienes son.

El segundo turno será para Israel, país que estuvo a punto de no participar debido a la huelga del Ministerio de Relaciones Exteriores que les impedía tener personal que le acompañara con seguridad hasta Turín, problema que afortunadamente puedo solucionarse a tiempo para que su resepreseta Michael Ben David pudiera interpretar su tema I.M. Fan absoluto de nuestra representante Chanel, el artista ha declarado tal y como recoge Fórmula TV : "Estoy enamorado de Chanel, es mi alter ego y está trabajando muy duro. Me encantan la canción".

- La inspiración flamenca de Chanel, favorita en las encuestas, arrasa en la inauguración de Eurovisión

- Así es el espectacular mono de inspiración torera que lucirá Chanel Terrero en la final de Eurovisión

El tercer puesto será para Serbia que llega con Konstrakta y su canción In Corpore Sano, seguida de Azerbaiyán que llega con su ganador de La Voz, Nadir Rustamli y su balada Fade To Black. El quinto puesto es para Georgia que con su estética circense espera conquistar el festival con Circus Mircus y su canción Lock Me In.

La sexta actuación dará la oportunidad de clasificarse, o no, a Malta quien llega representada por la compositora y pianista Emma Muscat, de tan solo 21 años, y su canción I am What I am. Más tarde llegará el turno de San Marino, que este año se presenta en el certamen con un representante muy peculiar, Achille Lauro, quien vestido de cowboy y con una boa de plumas interpreta su tema Stripper subido en un toro mecánico. Los tres puestos restantes, el octavo, el noveno y el décimo son para Australia y su representante con sindoree de Asperger Sheldon Riley, Chipre y su pegadizo tema Ela e Irlanda, quien al igual que otros países acude con una de sus ganadoras de 'La Voz', una cantante llamada Brooke y su tema That’s Rich.

El resto de la lista, hasta llegar a los 18, lo completan: Macedonia del Norte ( Andrea - Circles), Estonia (Stefan - Hope), Rumanía (WRS - Llámame), Polonia (Ochman - River), Montenegro (Vladana - Breathe), Bélgica ( Jérémie Makiese - Miss You) Suecia ( Cornelia Jakobs - Hold Me Closer) y República Checa (We Are Domi - Lights Off). Ocupando Suecia y Polonia, el cuarto y el séptimo lugar de los favoritos en las encuestas.