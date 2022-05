Todo lo que ocurrió en los 15 meses del tormentoso matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard

El mediático y televisado juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que se celebra en Virginia (EE.UU) desde el pasado 11 de abril, está sacando a la luz algunos de los aspectos más oscuros, complicados y dolorosos de la relación que ambos mantuvieron. La expareja celebró su boda en 2015, pero poco más de un año después ya había firmado el divorcio de manera supuestamente amistosa. Aunque ha pasado bastante tiempo de aquello, es ahora cuando se están conociendo los tormentosos episodios que vivieron durante su fugaz y nada idílico matrimonio. Por ello, conviene echar la vista atrás para recordar cómo fueron aquellos quince meses en los que la estrella de Hollywood y la actriz estuvieron casados, lo que sirve en buena parte para entender muchas de las duras acusaciones que en estas semanas se han lanzado el uno al otro con toda crudeza.

¿Dónde se conocieron Johnny Depp y Amber Heard?

El protagonista de Piratas del Caribe y la intérprete de Aquaman se conocieron en 2009 durante el rodaje de la película Diario de un seductor en la que ambos trabajaban. Por entonces, Johnny Depp estaba con su pareja y madre de sus dos hijos, Vanessa Paradis, mientras que a Amber Heard se la relacionaba sentimentalmente con la fotógrafa Tasya van Ree. Aunque ninguno de los dos era soltero, el actor ya comenzó a sentir algo por su compañera de reparto, tal y como confesaría él mismo después. Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando comenzaron a salir juntos y, tras dos años de noviazgo, sonaban campanas de boda cuando la actriz fue vista con un precioso anillo de diamantes en su mano.

¿Cuándo se casaron Johnny Depp y Amber Heard?

El 3 de febrero de 2015, la por entonces enamorada pareja se daba el "sí, quiero" en su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos) para después celebrarlo por todo lo alto la isla privada que tiene el intérprete en las Bahamas, llamada Little Hall's Pond Cay. Si bien muchos de sus familiares y amigos más cercanos acudieron a la cita, la hija de Johnny Depp no fue una de las asistentes. Precisamente, durante el juicio que tiene lugar estos días él mismo contaba que Lily-Rose y su ex no se llevaban bien "por diferentes motivos".

¿Por qué se divorciaron Johnny Depp y Amber Heard?

Cuando solo habían pasado quince meses de su boda, la actriz solicitaba el divorcio en mayo de 2016 y argumentaba las "diferencias irreconciliables" que había entre ellos. "Nuestra relación ha sido tan apasionada como volátil, pero siempre marcada el amor", dijeron en un comunicado conjunto. Tras el acuerdo de separación, ella recibiría la cantidad de siete millones de dólares (unos 6.700.000 de euros) que, según anunció, donaría a causas benéficas. "Ninguna de las dos partes ha mentido ni ha hecho acusaciones falsas para obtener beneficios económicos. No ha habido intención alguna de hacernos daño físico o emocional", dijeron por aquel entonces en su nota difundida por los medios. A pesar de ello, en 2018 la actriz escribía un artículo en The Washington Post donde se presentaba como una víctima de violencia doméstica, sin mencionar directamente el nombre de su ex. Un hecho por el cual el actor la demandaría en marzo de 2020 por presunta difamación contra su persona, en lo que actualmente se juzga en la corte de Virginia.

¿Qué han dicho Johnny Depp y Amber Heard sobre su matrimonio?

En una de las sesiones del juicio, el actor ha hablado muy bien sobre el comienzo de su relación con la actriz. "Ella era atenta, cariñosa, amable, divertida y comprensiva", señalaba. "Teníamos muchas cosas en común y en mi cabeza era la mujer perfecta", añadía. Por su parte, Amber Heard también tuvo unas palabras de cariño hacia su ex antes de subir al estrado, declarando en una carta que "siempre he mantenido mi amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que revivir los detalles de nuestro pasado juntos frente al mundo", aseveraba.

