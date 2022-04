Johnny Depp testifica en el juicio contra Amber Heard: 'Mi objetivo es la verdad'

Sigue en los juzgados de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), el proceso que enfrenta a Amber Heard y Johnny Depp, un juicio en el que el actor de Piratas del Caribe ha subido al estrado para declarar. "Mi objetivo es la verdad porque me dolió que personas con las que había hablado, que había conocido a lo largo de los años pensaran que era un fraude y que les había mentido ", dijo Depp al iniciar su testimonio. Se refirió durante su intervención, que duró unas tres horas, a la convivencia con su exmujer y respondió a las preguntas que se le formularon sobre su carrera, su infancia y las adicciones que padeció.

“Durante la relación hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera. Ni nunca he golpeado a ninguna mujer en mi vida” señaló el artista. Detalló luego algunos de los episodios que vivió en su infancia: dijo que había estado “plagada de abusos” y habló de la separación de sus padres, del comportamiento de su madre con él y de la marcha de su padre cuando él tenía 15 años. “Violencia física, abuso físico. Eso fue una constante. No sabías lo que pasaría” dijo al respecto.

Después las preguntas se dirigieron hacia cómo había sido su carrera artística, que comenzó animado por el actor Nicolas Cage. Depp habló de uno de sus primeros papeles en el cine, en la película Pesadilla en Elm Street y se describió a sí mismo como una persona introvertida, a la que nunca le gustó ser el centro de atención. Esto cambió con su participación en la saga Piratas del Caribe, explicó, y entonces, temiendo por su integridad y la de sus hijos, reforzó su equipo de seguridad. Johnny Depp se refirió a cómo conoció a Amber Heard en el rodaje de The Rum Diary y recordó su primer beso. “Era demasiado buena para ser real. Era tan amable” dijo.

Dijo que su mujer cambió

En este sentido explicó algunas de las situaciones que formaban parte de su día a día. “Cuando volvía a casa tras trabajar, ella se sentaba en el sillón y me daba un vaso de vino. Me sacaba los zapatos. Era como un rutina. Una vez recuerdo que volví de trabajar y ella estaba ocupada hablando por teléfono. Me senté en el sillón y me quite los zapatos. Ella se acercó y me dijo: ¿Qué acabas de hacer? ¿Te quitaste los zapatos? Ese es mi trabajo, no el tuyo. Y fue a buscar una copa de vino”. Dijo que con el tiempo, la artista cambió: “En un año, año y medio, se había convertido casi en otra persona”.

Durante su declaración ante el jurado, el artista habló además de sus adicciones a diversas sustancias, explicando que comenzó a tomarlas antes de conocer a la actriz, tras haber sufrido un accidente durante el rodaje de una de las entregas de Piratas del Caribe. Añadió que nunca las tomó por diversión, que las dejó durante su relación con Amber y que no las ha vuelto a tomar desde entonces. La declaración de Depp continuará en próximas sesiones.

Estos días han subido al estrado diversos testigos para contar cómo era la relación de la expareja durante el tiempo en el que estuvieron casados. En estos testimonios han salido a la luz los comportamientos tóxicos entre ambos (por ejemplo el guardaespaldas de Depp dijo que las discusiones eran habituales), episodios dolorosos para los protagonistas que están acaparando una gran atención mediática. Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación, después de que esta publicara en 2018 un artículo en The Washington Post en el que, sin aludir directamente a su exmarido, se definía como víctima de violencia doméstica. El actor, que solicita unos 46 millones de euros a su exmujer, considera que su carrera profesional se ha visto afectada por los problemas legales que les han enfrentado en los últimos años (en 2020 perdió el juicio contra The Sun, que le calificaba de maltratador en un artículo de opinión), procesos en los que se ha reflejado la conflictiva relación de la expareja.

