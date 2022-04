'El abuso era mutuo': La declaración de la terapeuta de Johnny Depp y Amber Heard en el juicio de la expareja

El mediático juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard llega este viernes a su quinto día en la corte de Virginia (EE.UU.), mientras se siguen sucediendo las declaraciones por parte de los testigos sobre cómo era la tormentosa relación de la expareja. La doctora Laurel Anderson, que fue terapeuta del actor y la actriz cuando estaban juntos, ha recordado la época en la que les asesoró en su relación allá por 2015. Contaba que "ambos tuvieron una infancia difícil en el hogar" y "creo que él se mantuvo bajo control durante no sé, veinte o treinta años" hasta que todo se volvió a desencadenar con ella, lo que provocó que se metieran en una espiral de "lo que yo veía como un abuso mutuo", manifestaba. Preguntada por si hubo "violencia física" del protagonista de Piratas del Caribe hacia su esposa, la exconsejera matrimonial dijo que "sí" ya que pudo comprobar en primera persona los "moratones" que la intérprete de Aquaman tenía en la cara.

Explicaba también Laurel Anderson que era Amber Heard la que en ocasiones "provocaba las peleas" con su marido, ya que le confesó que "prefería discutir con él y tenerlo cerca a que la ignorara" o la "abandonara". Además, la experta contaba que la propia intérprete le reconoció que también había golpeado alguna vez a Johnny Depp. Por otro lado, la jueza Penney Azcarate revisó las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad del East Columbia, el edificio ubicado en el centro de Los Ángeles donde la estrella de Hollywood poseía cinco apartamentos. Las imágenes mostraban cómo la policía se personó en la residencia de Johnny Depp y Amber Heard en la noche del 21 de mayo de 2016, la fecha en la que ella denunció previamente que había sido agredida físicamente por parte del actor. El gerente del inmueble, Brandon Patterson, confirmaba que los agentes estuvieron allí y que no recordaba más detalles de la escena.

En el tribunal de Fairfaix, otro de los últimos testimonios que se han escuchado es el de Kate James, exasistenta personal de Amber Heard, que mediante videoconferencia cargaba duramente contra la actriz al afirmar que tiene un carácter "inestable" y suele mostrarse como una persona "dramática". Incluso, aseguraba que la intérprete de La liga de la Justicia la trataba con desprecio y le enviaba mensajes hirientes "entre las dos y las cuatro de la mañana", ha dicho, cuando "buscaba sin sentido el poder desahogarse con alguien", aseveraba la extrabajadora contratada por Amber. También relataba un supuesto episodio de ira desmedida de la actriz en el que "un día se levantó bruscamente de su silla y puso su cara muy cerca de la mía, diciéndome que cómo te atrevía a pedirle el sueldo que yo quería", decía Kate James durante una de las sesiones del juicio que se emite por televisión en Court TV.

Johnny Depp y Amber Heard, que estuvieron casados de 2015 a 2016, han vuelto a dirimir ante la justicia sus irreconciliables desencuentros personales, ahora por la demanda que interpuso el actor de 58 años contra la actriz de 35 por supuestamente difamarle en un artículo que publicó el diario The Washington Post. En aquel texto de 2018, la intérprete hablaba de violencia doméstica aunque no mencionaba directamente a su ex. Sin embargo, el protagonista de Eduardo Manostijeras y Animales fantásticos considera que esto pasó seria factura a su carrera profesional tras verse apartado de varios proyectos en la meca del cine. Por este motivo, le reclama una cifra en torno a los 46 millones de euros por daños y perjuicios hacia su persona. El nuevo juicio entre ambos no ha hecho más que empezar ya que se espera dure al menos seis semanas.

