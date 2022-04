El inesperado mensaje de Amber Heard en el inicio del juicio contra Johnny Depp

El juicio por difamación que enfrenta a Amber Heard y Johnny Depp ha arrancado ya en el condado de Fairfax, Virginia, con la selección del jurado. En este estado se dirimirá la demanda que el actor interpuso contra su exmujer tras el artículo que esta publicó en The Washington Post en 2018 en el que, aunque no mencionaba directamente el nombre del actor, confesaba haber sido víctima de abuso doméstico. Apenas unas horas antes de que diera comienzo el proceso, Amber Heard ha publicado un breve comunicado en sus perfiles sociales en el que, provocando cierto asombro después del agrio enfrentamiento que han protagonizado en estos últimos años, asegura que siempre ha tenido cariño al intérprete y que le duele tener que volver a hablar de algunos capítulos de su vida privada en público.

“Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabrán, estaré en Virginia, donde me enfrentaré a mi exmarido Johnny Depp en el juzgado” comienza. “Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en The Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he mantenido el amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que revivir los detalles de nuestro pasado juntos frente al mundo. En este momento reconozco el apoyo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré más que nunca en él. Con amor siempre, A”.

En la primera jornada del proceso, que se emitirá en el canal de televisión estadounidense Court TV, se ha podido ver a los actores saliendo del juzgado y acompañados por su equipo legal. Fuera les esperaban algunos de sus seguidores que, con varios carteles, manifestaban su apoyo a uno u otro. El intercambio de acusaciones entre los intérpretes a lo largo de estos últimos tres años les han enfrentado con bastante crudeza, encuentros legales que han sacado a la luz algunos de los episodios más controvertidos de su matrimonio.

En el año 2020, el protagonista de Piratas del Caribe perdió el juicio contra The Sun, que le calificó como maltratador en 2018, un proceso en el que se revelaron oscuros episodios del matrimonio, incluyendo las adicciones del actor. Este veredicto pasó factura a Depp cuya trayectoria profesional se ha visto afectada: perdió por ejemplo su papel en la tercera entrega de Animales fantásticos y en la franquicia de Piratas del Caribe, en la que interpretaba al carismático Jack Sparrow. Este juicio, en el que el actor reclama unos 46 millones de euros (50 millones de dólares), podría ser la oportunidad que tiene Johnny de lavar su imagen ante la opinión pública y Hollywood (él mismo dijo hace unos meses que considera que la industria le está boicoteando).

La que parecía una idílica historia de amor que comenzó en el set de The Rum Diary, donde se conocieron en 2009, acabó en desastre. Se casaron en 2015 y apenas un año después, en 2016, comenzó un proceso de separación marcado por las acusaciones mutuas de comportamiento violento que han derivado en varias demandas. Durante estos procesos se ha conocido los episodios más tóxicos de su relación, que de nuevo podrían volver a aparecer en este nuevo proceso. Entre los testigos que están llamados a declarar figuran nombres como James Franco, que coincidió con la intérprete de 35 años durante el rodaje de la comedia Pineapple Express (traducida en España como Superfumados) – ella le habría dejado "impactado" tras mostrarle las secuelas de los golpes que tenía en la cara, producto de una supuesta agresión por parte de Johnny-; el fundador de Tesla, Elon Musk, y la actriz Ellen Barkin. También Paul Bettany y el músico Jack White, que fue miembro de la desaparecida banda The White Stripes, están en la lista.

