Los abogados de Johnny Depp creen que no tuvo un juicio justo y piden repetirlo

La batalla judicial de Jonny Depp contra el tabloide británico The Sun por calificarle en un artículo de "maltratador de mujeres" no ha reportado ninguna victoria al actor, pero su equipo de abogados no se resigna. Después de haber perdido el pasado mes de noviembre el recurso de apelación al no considerar que tendría posibilidades de tener un resultado diferente. No es lo que opina la defensa, capitaneada por David Sherborne, que ha decidido agotar todas sus opciones de apelación y han planteado ahora que el juicio no ha sido "justo" y por tanto piden que se repita, según ha informado The Guardian.

Johnny Depp pierde el juicio contra el periódico que le calificó de 'maltratador'

Tal y como han transmitido sus abogados al Tribunal de Apelación, Depp "no recibió un juicio justo" y la sentencia del Tribunal Superior de Londres que determinó que el testimonio de su exesposa, Amber Heard, era cierto cuando decía que el actor había puesto su vida en peligro es "completamente falso". La protagonista de Aquaman corroboró los malos tratos que The Sun había detallado en el artículo por el que Johnny Depp demandó al periódico, y el Juez le dio la razón. Por su parte, él ha negado en todo momento las acusaciones e incluso aseguraba que era su entonces esposa la que tenía comportamientos violentos contra él. El último día del juicio, cuando Heard se reafirmó entre lágrimas en su versión, el actor la calificó como "un testigo poco creíble" y "una mentirosa compulsiva".

VER GALERÍA

Las lágrimas de Amber Heard en el final del juicio de Johnny Depp

El litigio comenzó hace dos años cuando el intérprete, de 57 años, denunció a la editorial propietaria de The Sun, News Group Newspapers (NGN) y a su director ejecutivo, Dan Wootton, por difamación después de haber publicado en 2018 un artículo en el que se referían a él como "un monstruo violento" y un "maltratador de mujeres". El artículo, que se titulaba '¿Cómo puede J.K. Rowling estar feliz escogiendo a un maltratador de mujeres como Johnny Depp para su nueva película Animales fantásticos?', presentaba como un hecho comprobado que golpeó a su exesposa. En el juicio, la actriz y modelo estadounidense detalló como el protagonista de Piratas del Caribe la golpeó hasta en 14 ocasiones dando detalles muy gráficos.

Cuando Depp anunció su decisión de apelar también comunicó que abandonaba el papel de Grindelwald en el universo mágico de J.K. Rowling por petición de la productora, Warner Bros. Entre tanto, continúa su cruzada contra el grupo editorial. "Mi intención se mantiene fuerte y pretendo demostrar que las alegaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidos por este momento determinado", declaraba recientemente. Mientras este juicio sigue coleando, la siguiente batalla comenzará previsiblemente en enero en Estados Unidos, ya que el actor ha demandado a Heard por difamación. Le pide 42 millones de euros por un artículo que escribió en 2018 en The Washington Post en el que se definía como superviviente de violencia doméstica, aunque no nombraba a su exmarido.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.