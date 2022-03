Johnny Depp recibe un nuevo varapalo: rechazan su apelación en el juicio contra un periódico

A principios de noviembre se supo que Johnny Depp había perdido su última demanda, la que presentó en Reino Unido contra el tabloide británico The Sun por difamación, y unos días más tarde aseguró que continuaría la batalla presentando una apelación. Sin embargo, el juez Andrew Nicol, que llevaba su caso, ha rechazado el recurso al no considerar que tendría posibilidades de tener un resultado diferente. El fallo se ha hecho público esta semana y se ordena también al actor que haga un pago inicial de unos 706.000 euros a la empresa mediática para cubrir sus gastos legales.

"El denunciante no está de acuerdo con mi resolución pero con las razones resumidas en la primera vista, particularmente una que escuché en la evidencia verbal, rara vez hay posibilidad de apelación", explica el fallo de Andrew Nicol. "Los motivos que se exponen para apelar son que haya podido errar en mis principios o en la ley, por lo que no considero que haya posibilidad de éxito", insiste.

Sin embargo, esta batalla perdida no significa el fin de la guerra, puesto que Johnny aseguró hace veinte días que "el juicio surrealista" no iba a cambiar su lucha "para decir la verdad", por lo que quizás se plantee continuar la batalla en el Tribunal de Apelación (que en España correspondería a la Audiencia Provincial) algo que puede hacer hasta el 7 de diciembre. "Mi intención se mantiene fuerte y pretendo demostrar que las alegaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidos por este momento determinado", reiteraba a principios de mes.

Más frentes abiertos

El último día del juicio en Reino Unido, cuando Amber Heard se reafirmó entre lágrimas en su versión, Johnny Depp la calificó como "un testigo poco creíble" y "una mentirosa compulsiva", tras lo que salía del juzgado con una sonrisa y saludando a los fans y curiosos que se habían juntado en la calle para verle. Funcione o no su apelación, la expareja tiene otro juicio el próximo año en Virginia (Estados Unidos): el actor siempre ha negado las acusaciones e incluso aseguraba que era ella la que tenía comportamientos violentos contra él, por lo que ha demandado por 42 millones de euros a la protagonista de Aquaman. El motivo por el que considera que ha sido difamado fue un artículo que escribió la actriz en 2018 en The Washington Post en el que se definía como superviviente de violencia doméstica sin nombrar a su exmarido.

Su marcha de Animales fantásticos

Cuando anunció que lucharía por su verdad pese a haber perdido el primer asalto también hizo pública su marcha de la franquicia de Animales fantásticos por petición de Warner Bros, la productora que lleva la franquicia. Ellos mismos han sido quienes esta misma semana han hecho también oficial el fichaje de Mads Mikkelsen para sustituirle en el papel de Gellert Grindelwald. La película se retrasó a causa de la pandemia y de estos cambios, por lo que ahora el nuevo estreno se espera para el 15 de julio de 2022, según ha informado Deadline.

