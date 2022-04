La expulsión de una testigo y duros mensajes: últimas novedades del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio de Johnny Depp, de 58 años, contra Amber Heard por difamación está siendo un proceso largo y doloroso para ambos protagonistas. La pareja se está enfrentando a un juicio televisado que ha captado la atención de medio mundo que siguen con atención cómo continúa avanzando el caso entre las declaraciones de los diferentes testigos y los acontecimientos que se producen en la sala del juzgado de Fairfax, en Virginia. Este jueves una amiga cercana a la actriz, de 35 años, la periodista musical británica Eve Barlow, fue expulsada del juicio. La exeditora adjunta de NME y colaboradora de la revista New York Magazine, tuvo problemas con el juez al enviar mensajes de texto y tuitear desde la primera fila de la sala del tribunal, un espacio que generalmente se reserva para el asesoramiento legal, según han informado desde Page Six.

- Cronología del fin del matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard

VER GALERÍA

- La terrible infancia de Johnny Depp: fue abandonado cuando era adolescente y vivió durante meses en un coche

Al parecer, Eve Barlow ha estado actuando como parte del equipo legal de la actriz de Aquaman e incluso intentó intervenir en el juicio tras la declaración de una testigo amiga de Johnny Depp, Gina Deuters, señalaron fuentes presentes en el juicio al citado medio. La periodista trató de defender a Amber Heard pidiéndole a sus abogados que mostraran a la jueza del caso, Penney S. Azcarate, que Gina Deuters, no podía actuar como testigo puesto que estaba comprometida. La colaboradora de New York Magazine mencionó una publicación que Deuters había compartido en sus perfiles. Alegaba que era una pubicación reciente sobre un juicio que se estaba desarrollando en ese momento. Aunque finalmente, este hecho se comprobó y la publicación en cuestión se había publicado en 2021 durante el proceso legal que el protagonista de Los piratas del Caribe tenía contra el periódico The Sun en Londres

VER GALERÍA

Gina Deuters admitió este jueves que había visto videos del juicio en línea antes de ofrecer su testimonio, por lo que fue despedida de la sala del tribunal y su testimonio fue borrado del expediente. Ante lo sucedido, los abogados de Johnny Depp respondieron impulsando una moción para que Eve Barlow fuera excluida de manera permanente de la sala del tribunal, lo que la jueza aprobó. La magistrada se opuso tambièn a los mensajes de texto y tuits de la exeditaroa de NME. "Ella estaba compartiendo mensajes en vivo desde mi sala del tribunal… y sé que los agentes la sacaron porque estaba enviando mensajes de texto. Eso va en contra de la orden judicial. La Sra. Barlow no regresará a la sala del tribunal durante este juicio”, dijo, según consta en las transcripciones de la Corte.

VER GALERÍA

Ha trascendido además que, en la misma vista, Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard, interrogó a Isaac Baruch, segundo testigo del juicio y amigo íntimo del actor desde hace 42 años, en relación a una serie de mensajes privados que se intercambiaron en los que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate habría insultado duramente a su expareja. Según leyó la letrada, el actor le habría dicho que esperaba que su "cadáver putrefacto se estuviera descomponiendo en el maldito maletero de un Honda Civic". "Arruinó la vida tan genial que tuvimos durante un tiempo", habría dicho Johnny Depp en otro mensaje de 2016, tal y como informan desde el New York Post.

VER GALERÍA

Por su parte, Isaac Baruch trató de restarle importancia a estas palabras, que contenían diferentes insultos, pues aseguró que su amigo también utilizaba esas palabras con él en tono de broma. En el interrogatorio de Benjamin Chew, abogado de la acusación, Baruch ahondó en la magnanimidad de Johnny Depp, que le habría dado 100.000 dólares durante sus años de amistad y le habría dejado vivir en su ático del edificio Eastern Columbia, Los Ángeles, junto al matrimonio.

En el tiempo que convivió con la pareja, el testigo declaró que Amber Heard fue "totalmente respetuosa y amable" con él. También confirmó que nunca vio a su amigo abusando físicamente de ella, pero sí recalcó que ella cambió las cerraduras de la casa después de que se pelearan y él "se pusiera violento". También aseguró que nunca vio moratones o marcas en ella, y, según su testimonio, no usaba maquillaje que pudiera ocultarlo. Pero la abogada de la defensa quiso destacar que él no conocía nada de los cuidados faciales de la intérprete de Mentes criminales. Durante su testimonio, Isaac Baruch rompió a llorar, al ser preguntado si su relación con Amber Heard y la imagen que tenía sobre ella había cambiado, comenzó a gritar: "¿Por las fotos falsas que se hicieron y se publicaron en los diarios? ¿Y por las historias falsas? ¿Y por la forma en que está tratando de extorsionar y chantajear a un hombre? Sí, eso me tiene... frustrado, confundido, enfadado", declaró.

VER GALERÍA

Antecedentes del juicio

El suyo fue un año y medio de matrimonio que terminó a finales de 2016, sin embargo, más de cinco años después, siguen sufriendo las consecuencias de la tóxica relación que mantuvieron. Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación, después de que esta publicara en 2018 un artículo en The Washington Post en el que, sin aludir directamente a su exmarido, se definía como víctima de violencia doméstica. El actor solicita unos 46 millones de euros a su exmujer. Considera el artista que su carrera profesional se ha visto afectada por los problemas legales que les han enfrentado en los últimos años (en 2020 perdió el juicio contra The Sun, que le calificaba de maltratador en un artículo de opinión), procesos en los que se han hecho públicos episodios tóxicos entre ambos que han reflejado cómo era la relación de la expareja.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.