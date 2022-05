La hermana de Amber Heard testificará a su favor: las claves de las próximas jornadas del juicio que la enfrenta a Johnny Depp

El próximo 16 de mayo se reanudan las sesiones del juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard tras un receso de una semana. Un parón en el que se ha analizado el duro testimonio de la protagonista de Aquaman, que detalló los episodios de abusos y violencia de los que acusa a su exmarido y habló de la relación de este con sus hijos. Se ha hablado además de la reacción de los abogados del actor, que hicieron un gesto de triunfo cuando escucharon a Amber mencionar a la modelo Kate Moss, que salió con Depp en los noventa. En esta siguiente etapa del proceso desfilarán ante el juez nuevos testigos convocados por la defensa de Heard, que interrogará además a Depp. Subirá así el actor de nuevo al estrado.

Así describen a Johnny Depp sus exparejas

Johnny Depp responde a las graves acusaciones de Amber Heard

VER GALERÍA

Entre los testigos que han sido llamados está la actriz Ellen Barkin, de 68 años, que responderá a las preguntas a través de videollamada, como han señalado People. La actriz, que salió con Johnny Depp en los noventa mientras rodaban la cinta Fear and Loathing in Las Vegas, ya testificó en 2020 durante el juicio en Londres del actor contra The Sun. Contó allí que una vez el protagonista de Piratas del Caribe lanzó una botella de vino contra la pared en un hotel (como recogió Reuters), afirmación que él dijo que no era cierta.

También se ha convocado a la hermana de Amber, Whitney Henriquez, a quien la actriz mencionó durante su declaración (relató que medió durante un enfrentamiento con Depp y que ella, temiendo que su hermana sufriera algún daño, pegó al actor). También Henriquez testificó en Londres en 2020 y dijo que, en su momento, le pidió a su hermana que no se casara con Johnny Depp, debido al comportamiento violento que el actor tenía con ella. En 2018 Amber describía a su hermana, que es menor que ella, como “su mejor amiga”.

VER GALERÍA

Depp volverá al estrado

Fue cuando hablaba de su hermana hace solo unos días cuando Amber aludió a Kate Moss, la modelo con quien Johnny Depp salió en los años noventa, unas palabras que provocaron el gesto de triunfo de los abogados del actor. Se ha dicho que esta mención abre la puerta a que se pueda citar a la modelo para declarar y así hablar sobre el incidente que ha recordado Amber, aunque no se ha confirmado que su comparecencia vaya a producirse. En los próximos días se espera además que Johnny Depp vuelva al estrado para responder a las preguntas de los abogados de Amber.

El proceso por difamación ha levantado una enorme expectación entre la opinión pública, que ha visto como de nuevo salían a la luz los episodios más tóxicos de su relación. Este revuelo ya ha tenido efecto en sus carreras: hay una petición para eliminar las escenas de Amber Heard de la última película de Aquaman, lo que recuerda a cuando Depp fue despedido de la saga de Animales Fantásticos.