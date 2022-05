Johnny Depp y Amber Heard, de su idílica boda 'pirata' en Bahamas a su cruenta guerra en los tribunales

El cruce de acusaciones entre Johnny Depp y Amber Heard es tan amargo que es inevitable sentir cierto pudor al asomarse a un juicio en el que públicamente se despedazan las entrañas de una relación en la que no parece que se pueda salvar nada sano. Ni siquiera el objetivo del juez es dilucidar si la actriz fue víctima de violencia de género -la demanada la interpuso el actor a su ex por difamación después de que ella expresara haberla sufrido en un artículo del Washington Post-, por lo que será difícil que incluso tras la sentencia, pueda quedar probado si hay un claro verdugo en esta historia que, como suele ocurrir, no parecía que fuera a acabar así.

Amber Heard lanza duras acusaciones de abuso contra Johnny Depp

Un beso que lo cambió todo

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron hace más de una década, cuando coincidieron en el rodaje de Los diarios del ron en 2011. Entonces, él llevaba 14 años casado con Vanessa Paradis, con la que tenía dos hijos, y ella mantenía una relación con la fotógrafa Tasya van Ree, pero la chispa había surgido entre ellos. Fue en el momento en el que sus personajes tenían que darse un beso, cuando Depp se dio cuenta de que algo traspasaba la ficción. “Ese momento, fue como que se sintió algo, se sintió como algo que no debería estar sintiendo ya que ella tenía a su pareja, y aunque era una escena, ella tenía a su pareja, yo tenía a Vanessa y a mis hijos”, ha explicado el actor en el juicio que se celebra en Fairfax (Virginia).

Johnny Depp y Amber Heard: cronología del fin de su matrimonio

No tardaron en separarse de sus parejas e iniciar una historia de amor que avanzó a pasos agigantados. En 2013 confirmaron su relación y un año después Amber ya lucía un imponente anillo de compromiso. La fiesta para anunciar su boda se celebró en marzo de 2014 celebrada en Condelet House (Los Ángeles), una mansión construida en 1929 que suele acoger este tipo de recepciones. La celebración, ambientada en los años ochenta, contó con invitados de excepción como Marilyn Manson, Steven Tyler, Mandy Moore, así como los productores de Piratas del Caribe Jerry Bruckheimer y Rick Ruben. A esta velada tampoco faltaron sus familares, el padre y la hermana de la actriz, David y Whitney Heard, y la madre del actor, Betty Sue, así como los hijos de Depp, Jack y Lily. Sin embargo, la hija del actor sería después la gran ausente en la ceremonia privada en la que se dieron el 'sí, quiero' en Los Ángeles, ya que, tal y como confirmó Johnny en el juicio, no se llevaba demasiado bien con Amber.

La boda 'pirata' en las Bahamas

Después de la boda civil, llegó la gran celebración en las Bahamas, en la paradisiaca isla 'Little Hall’s Pond Cay' que el actor tiene en El Caribe. El enlace se celebró en plena arena, a orillas del mar en un idílico paraje, adornado con rosas blancas y con una pequeña carpa cubierta con velas de barco para protegerse del sol "La boda fue en la playa, informal, íntima y muy romántica", revelaron testigos a People. Amber lució un vestido blanco con velo hasta los pies, diseñado por Stella McCartney, y estuvo rodeada de damas de honor, entre ellas su hermana, mientras que Johnny llevaba un esmoquin blanco y pantalones negros, un look muy parecido al que llevo su hijo. Esta isla, solo accesible solo por barco o hidroavión, ofreció a la pareja la privacidad necesitaba.

El arranque de su matrimonio fue idílico, al menos de puertas para afuera. Meses después de la boda, así hablaba Amber Heard de su nueva vida: "No ha sido un cambio dramático. Llevábamos juntos mucho tiempo así que ha sido un proceso bastante natural". A juzgar por el curso de los acontecimientos, el cambio dramático no tardó en llegar, puesto que 15 meses después del 'si, quiero', la protagonista de Aquaman, decidió separarse, interponiendo una demanda a Depp por abusos en la que solicitaba una orden de alejamiento que le concedieron.

Una demanda y un divorcio ¿amistoso?

Sin embargo, ese juicio nunca llegó a celebrarse ya que ambos llegaron a un acuerdo por el que le actor compensaba a su expareja con siete millones de dólares, además de emitir un comunicado conjunto con el que querían expresar que la decisión había sido de mutuo acuerdo. "Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional", rezaba el escrito.

Estalla la guerra legal

Este acuerdo no impidió que Amber Heard escribiese en el Washington Post un artículo en el que aseguraba haber sufrido violencia de género y abusos. Aunque no mencionaba el nombre del actor, las fechas y circunstancias a las que alude llevaban a pensar que hablaba de su exmarido. Entre tanto, el tabloide británico The Sun, califica a Depp en una columna de "maltratador de mujeres", narrando algunos de episodios violentos contra la actriz. El protagonista de Piratas del Caribe interpuso entonces sendas demandas por difamación. Una contra el periódico, que perdió, y la otra contra su exmujer, lo que nos lleva al proceso judicial que aún está en curso y que está dejando en evidencia los capítulos más oscuros de su pasado en común.

